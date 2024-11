Kalervo Kummola paljastaa uutuuskirjassa SM-liigan kepulikonstin: "Keksittiin täysin teoreettinen malli"

Toimittaja Harri Pirinen on haastatellut mittavan joukon Suomen jääkiekon eturivin vaikuttavia kirjaansa Amatööreistä ammattilaisiksi – Suomalaisen jääkiekkoilijan pitkä matka järvien jäiltä maailmanmestariksi (Teos).

Maanantaina julkaistava tietokirja ilmestyy hetkeen, jolloin jääkiekko on Suomessa monella tapaa murrosvaiheessa. Maajoukkuekiekon kultavuosien jälkeisestä tulevaisuudesta kannetaan laajalti huolta. Kilpailuviranomaisten syynissä oleva SM-liiga on puolestaan putoamassa kansainvälisen kilpailun kelkasta. Osakeyhtiöiksi kasvaneet ammattilaisseurat taas kamppailevat talouskriisin keskellä olemassaolostaan.

Kirja resonoi silti hyvin vahvasti yhteen niiden äänien kanssa, joita seurakentältä on viime vuosien aikana kuulunut jatkuvasti enemmän.

Liigaan tullaan ja Liigasta lähdetään talouden ehdoin

Erityisen mielenkiintoista taustaa Pirisen kirja tarjoaa suljetun SM-liigan vaiheista. Vuonna 2000 tehdyn päätöksen todelliset vaikutukset alkoivat näkyä vasta 2010-luvun mittaan. Vuonna 2024 ollaan tilanteessa, jossa SM-liiga on paisunut 16 joukkueen sarjaksi, jonka osakkaat eivät sittenkään ole löytäneet kilpailun kitkemisestä ikuisen elämän lähdettä.

Nyt kuiviin lypsetyn Mestiksen urheilullinen taso on päässyt niin heikoksi, että putoaminen muun kuin konkurssin kautta on jo melko epätodennäköistä. Ajat ovat kuitenkin niin vaikeat, että useampi osakasseura on vaarassa kaatua jo lähivuosina.