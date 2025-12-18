Jääkiekon Liigaviikko -ohjelmassa käytiin läpi seurojen joulutodistuksia. Surkeimmat arvosanat saivat sarjan peräpäässä viimeisillä sijoilla olevat Oulun Kärpät ja Vaasan Sport.

Molemmat joukkueet saavat tässä kohtaa arvosanaksi nelosen, mikä tarkoittaisi hylättyä. Kaksikkoa ylempänä olevat HIFK ja HPK saavat suorituksistaan astetta paremmat arvosanat. Helsingin IFK saa arvosanaksi viisi ja puoli, HPK seitsemän.

Kärpillä on yhdestä liigan suurimmasta budjetista huolimatta ollut vaikea kausi. Viidestä edellisestä ottelusta on tullut vain yksi voitto ja sarjasijoitus on toiseksi viimeinen. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi peräänkuulutti, että Oulussa voidaan saada asiat kuntoon yksinkertaisella tavalla.

– Se olisi mielestäni oleellinen asia, että kun he haluavat urheilullista muutosta, jota ei todellakaan tässä puolen vuoden aikana näkynyt, niin urheilupomo Kimmo Kapasen ja Petri Karjalaisen (päävalmentaja) homma on yksinkertaisesti tehdä se. Ihan samalla tavalla kuten Juha Junno teki sen Juhani Tammisen, Kari Heikkilän ja Kari Jalosen kanssa, Kivi sanoi.

– Se tarvitsee sen kaksi heeboa ja he vastaavat siitä urheilusta. Kaikki muut tekosyyt pois. Harri Aho tuli mukaan vähän myöhemmin ja sama tapahtui Lauri Marjamäen kanssa. Marjamäki aloitti ihan nollasta. Organisaatio oli totaalisesti sekaisin. Mielestäni tässä näkyi se, että kun Karjalainen meni aluksi kehitysjohtajaksi, sitten apuvalmentajaksi ja päävalmentajaksi, niin ei ole vielä näkynyt, mikä Kärppien juju on, Kivi totesi.

Kärpät on tehnyt kesken kauden muutoksia valmennukseensa. Jussi Silander sai lähteä apuvalmentajan paikalta ja tilalle palkattiin Kalle Kaskinen.

– Kun hän oli ollut päivän (tehtävässään), niin hän teki jo analyysiä, että avauspeli ei toimi pätkääkään. Ja nyt on puoli vuotta mennyt. Ei voi koko ajan odottaa, että vaihdetaan kaikkea tai ketään. Kaksi tyyppiä tekee sen urheilullisen muutoksen. Sitten kun kulttuuri palaa ja kasvaa, niin sitten on organisaation tehtävä hommata sellaisia rekryjä, jotka pystyvät viemään kapulaa eteenpäin, Kivi sanoi.

Katso pääkuvan videolta: Näin Karri Kivi analysoi SM-liigan heikoimmin suoriutuneita joukkueita.