Juha Metsola kuuluu Tapparan menestyksen takuumiehiin myös ensi kaudella. Tappara kertoi torstaina, että kokenut maalivahti teki seuran kanssa vuoden jatkosopimuksen.
Metsola ja Christian Heljanko muodostavat ensi kaudella Tapparan maalivahtikaksikon. Luvassa on historiallinen kausi, jossa seulotaan jyviä syksyllä 2027 alkavaan 14 joukkueen A-liigaan.
– Metsolan jatko on tärkeä osa ensi kauden joukkueen rakennusta. Vahva maalivahtipeli on minkä tahansa joukkueen peruskallio, ja olenkin erittäin tyytyväinen, että voimme jatkaa samalla kaksikolla myös ensi kaudella, kommentoi Tapparan GM Janne Vuorinen tiedotteessa.
Tällä kaudella Metsola, 36, on pelannut Tapparan riveissä kymmenen ottelua. Niistä Tappara on voittanut kahdeksan. Metsolan alkukauden torjuntaprosentti on 90,57 ja Heljangon 91,67.
Tapparan kausi jatkuu perjantaina vierasottelulla Vaasassa. Sport on Liigan jumbo, Tappara sarjakärki.