Tampereen Ilves ja päävalmentaja Tommi Niemelä ovat solmineet yksivuotisen jatkosopimuksen, minkä lisäksi SM-liigaseura tiedottaa useista jatkosopimuksista pelaajiston sisällä.

Toista kauttaan Ilveksessä valmentavan Niemelän, 42, sopimus kattaa ensi kauden. Ensimmäisellä kaudellaan Niemelä johdatti Ilveksen runkosarjassa toiseksi ja pudotuspeleissä pronssille. Tällä hetkellä joukkue on taulukossa kahdeksantena, 11 pisteen päässä neljän parhaan joukosta.

Niemelällä oli sopimuksessaan optio jatkosta, mutta toisaalta myös optio ulkomaille siirtymisestä.

– On todella hienoa, että molemmat osapuolet olivat sitoutuneita ja halukkaita jatkamaan yhteistyötämme. Tommilla on loistava työmoraali, ja hän on erittäin sitoutunut viemään käynnissä olevaa prosessiamme eteenpäin, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi tiedotteessa.

– Hyvänä kommunikoijana ja moniosaajana Tommi luo joukkueemme arkeen nykyaikaisen mutta kehitystä mahdollistavan vaatimustason ja pystyy yksityiskohtaisilla ja suunnitelmallisilla toimintatavoillaan kehittämään niin pelaajiamme kuin joukkueemme pelaamista.