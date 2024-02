SM-liigaseura velkaantui osakemaksusta – ex-omistajalla yhä yli 2 miljoonan saatavat: "Laina on laina"

– Velka on tällä hetkellä pääomaltaan noin 2,2 miljoonaa euroa, Viitikko kertoo MTV Urheilulle.

Laina on valtaosin peräisin vuosien takaisen liigaosakkeen maksusta. Jukurit sopi vuoden 2016 liiganousunsa yhteydessä 1,8 miljoonan euron osakasmaksusta, jonka Viitikko kuittasi. Liiga sai rahansa, mutta seura ei ole vieläkään saanut maksetuksi summaa takaisin entiselle omistajalleen.

Tukena maksamiaan summia sijoittaja ei kuvittelekaan saavansa takaisin, mutta lainatun pääoman kohdalla tilanne on eri. Aikataulu on tosin vielä auki.

– Lähden tietysti siitä, että kun lainaan jollekin, niin laina on laina ja tuki on tuki, Viitikko sanoo.

– Kyse on pitkäaikaisesta lainasta. Kun ajatellaan seuran tilannetta ja alueen kokoa, niin varmasti realiteetti on, että puhumme jostain 10–15 vuoden suuruusluokasta.

SM-liigan velkaisimpia seuroja

Mikkelissä viriteltiin vielä muutama vuosi sitten satsauksia sijoituskiinteistöihin, mutta nykyinen korkea korkotaso on laskenut intoa. Toinen potentiaalisempi sijoituskohde on ollut läheltä Kalevankankaan jäähallia sijaitsevan hotellin hankkiminen vuonna 2020.

Tiedotteen viesti oli karu: taloudellista pohjaa on pakko tervehdyttää, jotta pääsarjakiekkoa pelataan Mikkelissä myös tulevina vuosina. Pitkäaikaiseen pelastustyöhön tarvitaan kaikki tuki paikallisilta yrityksiltä ja kiekkoyleisöltä.

Elmeri Elo / All Over Press

Elmeri Elo / All Over Press

Kuluvan tilikauden tulos on pitkälti kiinni tämänhetkisen sarjanelosen kevään pudotuspelien menestyksestä.

– Se on isossa osassa. Muuta on turha väittää, toimitusjohtaja Antti Laakso myöntää.

Sarjanelosella on edessään myös seurahistorian toiset SM-puolivälierät. Edellisellä kerralla kaksi vuotta sitten Jukurit ei saanut heräteltyä yleisöään hallille toivotulla tavalla, mutta tällä kertaa Olli Jokisen luotsaaman ryhmän menestys vaikuttaa aktivoineen paikallisia jo hyvissä ajoin.

Yleisömäärät nousussa

Positiivista kehitystä on Laakson mukaan tapahtunut sekä yleisömäärissä että yritysmyynnissä. Kahden edellisen kauden aikana Jukurien yleisökeskiarvo oli vain runsaat 2 200 katsojaa, mutta tällä kaudella lukema on ollut jo reilut 2 900. Seitsemässä edellisessä kotiottelussa yleisömäärä on alkanut vähintään kolmosella.