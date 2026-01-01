Mikko Manner jatkaa SM-liigassa pelaavan HPK:n päävalmentajana myös kaudella 2026-27.
HPK tiedotti asiasta torstaina. Mannerin viime vuonna solmima kaksivuotinen jatkosopimus sisälsi ulkomaan option, jota Manner ei kuitenkaan käyttänyt.
51-vuotias Manner hyppäsi HPK:n penkin taakse syyskuussa 2024 Maso Lehtosen saatua potkut.
Tällä kaudella HPK on valahtanut sarjataulukossa 15:nneksi kuuden pisteen päähän viimeisellä pudotuspelipaikalla sijalla 12 olevasta Pelicansista.
HPK:n joulukuu oli surkea. Joukkue voitti joulukuun 11 ottelustaan vain yhden. Joukkue lähtee uuteen vuoteen seitsemän ottelun tappioputki niskassaan.
HPK:n kausi jatkuu lauantaina kotiottelulla Jukureita vastaan.