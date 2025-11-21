Tappara vaatii Jokereita keinolla millä hyvänsä SM-liigaan ensi kaudeksi.

Asia käy ilmi SM-liigan hallituksen torstaina seuroille lähettämästä esityslistasta ensi viikon torstain yhtiökokoukseen.

Esityslistalle päätyivät odotetusti myös äänestys 12+10 joukkueen sarjamalliin siirtymisestä sekä viime hetkellä mukaan tullut Ässien vaatimus 14+10 joukkueen sarjajärjestelmästä.

Myös ajatus niin sanotusta superkaudesta eli Mestis-joukkueiden nostamisesta mukaan siirtymäkaudelle 2026–27 on käsittelyssä ensi viikon yhtiökokouksessa.

MTV Urheilun tietojen mukaan listalle päätyi vielä yksi lisäys: Tappara esittää erillisenä asiana Jokereiden nostamista SM-liigaan keinolla millä hyvänsä. Syystä tai toisesta seura vaati kirjattavaksi, että nimenomaan Tappara on vaatinut tätä lisäystä.

Suomen Jääkiekkoliitto on suhtautunut nihkeästi Mestis-joukkueiden nostamiseen sarjan tason romuttumisen takia. Näin ollen liigahallitus päätyi esittämään, että siirtymäkaudelle hyväksyttäisiin korkeintaan kaksi Mestis-seuraa. Käytännössä tämä tarkoittaa Jokereita ja mahdollisesti Joensuun Kiekko-Poikia.

Jokereiden nostaminen SM-liigaan ilman suurempaa sarjan laajentamista on ollut liigaseurojen kesken kiperä asia. Parhaillaan käynnissä olevan kilpailuviranomaisen tutkinnan takia monet osakkaat pitävät niin kutsuttua kabinettipäätöstä poissuljettuna asiana.