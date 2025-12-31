Tampereen Ilves ja maalivahti Mantas Armalis jatkavat yhteistä taivaltaan kuluvan kauden jälkeenkin.

Tamperelaisseura tiedottaa tehneensä Armaliksen kanssa kautta 2026–2027 koskevan jatkosopimuksen.

33-vuotias liettualaislähtöinen kassari saapui Ilvekseen lokakuussa. Hän on torjunut yhdeksässä ottelussa. Viime aikoina hurjaan vireeseen yltänyt joukkue on voittanut näistä kahdeksan.

Armalis on ottanut kiekkoa kiinni vakuuttavasti. Torjuntaprosentti on 92,54 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,86.

– Mantas Armalis on huippupersoona ja todellinen ammattilainen niin pelillisiltä, henkisiltä kuin fyysisiltäkin ominaisuuksiltaan. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten ammattimaisella ja kokonaisvaltaisella valmistautumisella on mahdollista päästä nopeasti kiinni laadukkaaseen tekemiseen kentälläkin, vaikka taustalla olisi taukoa peleistä, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi tiedotteessa.

Ilveksen muut maalivahdit ovat Dominik Pavlat ja Roope Taponen, joista jälkimmäinen on tällä hetkellä lainahommissa Kiekko-Espoossa.

Ilves on juuri nyt yhdeksän ottelun voittoputkessa SM-liigassa. Se on kivunnut surkean alkukauden jälkeen runkosarjan sijalle seitsemän.