Pelicans joutui lauantaina selviämään ilman tähtivahti Patrik Bartosakia . Poissaoloja on pitkälti toistakymmentä. Telakalla ovat muun muassa myös Lucas Edmonds , Roni Karvinen, Kim Nieminen, Brett Stapley, Andrew Vanderbeck ja .

– Espoota vastaankin pelasivat nuorten johdolla todella ennakkoluulottomasti, vaikka poissaoloja oli vaikka kuinka paljon, Karri Kivi kehaisee.

Apuvalmentajansa marraskuun alussa vaihtanut lahtelaisryhmä on löytänyt alkusesonkiin verrattuna loistovireen. Jos tarkastellaan "uuden ajan" otteita, on Pelicans näistä 11 ottelusta kerännyt mukiinmenevät 20 pistettä 33 mahdollisesta.

"Miten on mahdollista?" – erikoinen tieto kuumasta liigajoukkueesta ällistyttää Karri Kiveä

Mikko Kousa

Vaikka nyt kulkee, on etenkin Kousan lähestyvä paluu Kiven mielestä avainasemassa. Seuran viimeisimmän päivityksen mukaan kokenut pakki palaa tositoimiin 2–4 viikon kuluttua.

– Hänet he tarvitsevat kyllä. Siinä on juonikas jätkä.

– Tämä kuvastaa kyllä jotenkin heidän peliään. Eivät päästä eivätkä tee maaleja. Miten tuo nyt on mahdollista? Kivi päättää huvittuneena.