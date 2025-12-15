Nousukuntoisen Lahden Pelicansin maalitilastot laittavat MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven pään pyörälle.
Apuvalmentajansa marraskuun alussa vaihtanut lahtelaisryhmä on löytänyt alkusesonkiin verrattuna loistovireen. Jos tarkastellaan "uuden ajan" otteita, on Pelicans näistä 11 ottelusta kerännyt mukiinmenevät 20 pistettä 33 mahdollisesta.
Sami Kapasen suojatit ovat tällä hetkellä kolmen ottelun voittoputkessa. Viimeisin potti irtosi lauantaina Espoosta. Pelicans voitti vieraspelin 3–2.
– Espoota vastaankin pelasivat nuorten johdolla todella ennakkoluulottomasti, vaikka poissaoloja oli vaikka kuinka paljon, Karri Kivi kehaisee.
– Se oli aiemmin sellaista pälyilyä. Muutos on ollut todella totaalinen. Sen näkee kun joukkue uskaltaa pelata. Tosi kova trendi päällä.
Pelicans joutui lauantaina selviämään ilman tähtivahti Patrik Bartosakia. Poissaoloja on pitkälti toistakymmentä. Telakalla ovat muun muassa myös Lucas Edmonds, Roni Karvinen, Kim Nieminen, Brett Stapley, Andrew Vanderbeck ja .