Vaasan Sportin tshekkivahti Miroslav Svoboda loukkaantui lauantaina. Tänään maanantaina seura kertoi vuokranneensa Markus Ruusun Jukureista viikon ajaksi.

Svoboda näytti ontuvan jalkaansa lauantaina HPK-ottelun kolmannen erän alussa. Hän joutui jättämään ottelun kesken. Loppupelin torjui Masi Härkönen.

Voit katsoa loukkaantumistilanteen pääkuvan videolta.

Sport kertoi maanantaiaamuna vuokranneensa Jukureissa kokoonpanon ulkopuolelle tipahtaneen Markus Ruusun. Maalivahti on Sportin matkassa alkaneen viikon ajan.

MTV Urheilu tavoitti Sportin urheilujohtajan Ari-Pekka Pajuluoman, jonka mukaan "oletettavaa on", että Svobodalle tulee jonkinlainen poissaolo, mutta tarkempaa tietoa ei tässä vaiheessa ole.

– Minun on turhaa lähteä tarkemmin tässä vaiheessa arvioimaan, kun voi olla, että hän onkin yhtäkkiä keskiviikkona askissa. Totta kai, huolestuttavaltahan se näytti, kun kaverille selvästi teki kipeää, Pajuluoma sanoo.

Svobodan jatkotutkimukset ovat edelleen kesken. Tshekkivahdilla on takanaan paha loukkaantuminen, sillä viime kausi jäi tyngäksi. Svoboda joutui jo marraskuussa sairastuvalle loppusesongin ajaksi.

Ruusun vuokrapestin taustalla on Pajuluoman mukaan myös toisen vakivahdin eli Masi Härkösen tilanne.

– Härkösellä alkaa tällä viikolla ylioppilaskirjoitukset. Ei se sitä tarkoita, etteikö hän tässä meillä olisi mukana, mutta halusimme varmistaa, että käytössä on kaksi maalivahtia, Pajuluoma päättää.

Sportin kausi jatkuu keskiviikkona Vaasassa. Vastaan tulee Oulun Kärpät.