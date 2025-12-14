Porin Ässien homma ei nyt toimi, täräyttää MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

Alkukaudella erittäin väkevästi suorittanut patanippu on valahtanut pelilliseen alhoon.

Suorituslimbon syvänne saavutettiin viikonloppuna, kun Lukko nuiji kahdessa paikallisottelussa Jarno Pikkaraisen joukkueen täysin. Raumalaiset voittivat molemmat pelit puhtaasti ja maalierolla 13–5.

– Ässät pelaa huonosti. Tämmöistä lausetta ei ole ainakaan vuoteen tarvinnut sanoa, Karri Kivi äimistelee.

Porilaisten trendi on huolestuttavaa sorttia. Aina armoton kuntopuntari kertoo lisää tilanteesta. Ässät on 10 ottelun otannalla vasta sijalla 13. Se on raapinut tällä jaksolla kaksi kolmen pisteen voittoa ja 11 pistettä. Takaa löytyvät vain HPK, Sport ja Jukurit.

– Nyt on selvästi vaikea vaihe. Aivan hirveä määrä harhasyöttöjä omissa. Sellaisia ei ole nähty ollenkaan alkukaudella. Epäröintiä ja riskillä syötellään sokkoja. Nyt kun se avauspelaaminen on ihan kipsissä, niin he eivät saa luotua mitään, Kivi syventää.

Porilaiset olivat alkukaudella pitkään jopa liigan vahvin kollektiivi. Hyvä startti kantaa edelleen, sillä sarjataulukossa sijoitus on yhä loistavasti toinen.

Viikonlopun tupladerby ei kuitenkaan antanut viitteitä välittömästä ryhtiliikkeestä.