Liigajoukkueen otteissa pohjakosketus – asiantuntijalta yllättävä ehdotus: "Pitäisikö ottaa enemmän jäähyjä?"

JYP on kerännyt alkukauden 11 ottelusta yhtä monta sarjapistettä. Sijoitus on 15:s.

Syy on yksiselitteinen.

– Se heidän puolustamisensa on niin pehmeää, Kivi linjaa tylysti.

– JYPin maalille tullaan luvattoman helposti joka puolelta, eivätkä he saa peliä poikki. JYP ei pääse omista liikkeelle, minkä takia he ovat tehneet myös vähiten maaleja (24).

Toisaalta joukkue on ottanut myös vähiten rangaistuksia niin minuutteina (74) kuin kakkosina (37).

– JYPin puolustuspelaamisessa on paljon peilaamista ja liukumista. Kilpailullisuus pitäisi saada jollain tavoin kovemmaksi. JYP oli vuosi sitten sarjan esimerkki tässä. Siellä ei saanut senttiäkään ilmaiseksi – nyt ollaan toisessa ääripäässä.

"Peli auki ja kudille"

Kiekko-Espoon voi puolestaan hyvällä syyllä nostaa alkukauden suurimmaksi yllättäjäksi. Sarjanousija on voittanut 13 ottelustaan kahdeksan, ja on liigassa kolmantena.

Voittoja on nyt putkessa viisi – viime viikolla kaatuivat Kärpät vieraissa, Tappara kotona ja vielä KooKoo Kouvolassa.

– Peli on hyvin (päävalmentaja) Jyrki Ahon näköistä. Siinä pääasiassa pyritään ylöspäin, turhat kiekonpitämiset omissa tai hyökkäysalueella minimoidaan. Se on "peli auki ja kudille". Tulosta on tullut, ja kaikki ovat sen kanssa selvästi kartalla.