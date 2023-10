Olli Jokinen paahtaa järisyttävät sanat vähäisesti huomioidusta SM-liigamiehestä: "Yksi maailman parhaista"

SM-liigan pienen budjetin seuroihin kuuluvaa Jukureita povattiin kauden alla ennakkoarvioissa järjestään sarjan jämäsijoille. Sesonki on toki vasta nuori, mutta monet ovat joutuneet jo kääntämään mikkeliläisten suhteen takkinsa. Jukurit on ainoa joukkue, joka on kartuttanut pistetiliä SM-liigakauden jokaisesta ottelustaan. Se on kärkikahinoissa saldonaan 15 pinnaa seitsemästä ottelusta.

Eikä Jukurit ole juuri joutunut vastaanottavaisesti roikkumaan tuloksessa kiinni, vaan on ollut pelillisesti usein vastustajaansa edellä tai vähintäänkin jotakuinkin tasavahva.

Jukurit on ollut jälleen rakentelemassa yllätystä, jollaisesta on muistissa Jokisen ensimmäinen Jukurit-sesonki. Mikkeliläisnippu liisi toissa kaudella runkosarjassa toiseksi.

Muutoksia peliin

Jokinen kehuu kaikkien olleen Jukurien joukkueessa "talkoissa mukana", mutta korostaa kauden alun onnistumisessa ajatusta siitä, että jääkiekko on "pelaajien peli".

Jokinen kehuu kaikkien olleen Jukurien joukkueessa "talkoissa mukana", mutta korostaa kauden alun onnistumisessa ajatusta siitä, että jääkiekko on "pelaajien peli".

– Tekeminen on ollut erittäin laadukasta päivästä yksi, kesästä, asti. Pelaajat ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita. Koen, että saa olla etuoikeutettu, kun pääsee näin motivoituneita jääkiekkoilijoita päivittäin opettamaan, ohjaamaan ja auttamaan, Jokinen hehkuttaa.

Jukurien pelaajat ovat päävalmentajansa silmin samanaikaisesti sekä pelanneet selkärangasta että noudattaneet pelitapaa, johon on tullut uusia juonia.

Jukurit on lisännyt aiemmista kausista kontrollia. Vaihtotilanteissa se ei ole esimerkiksi enää entiseen malliin luovuttanut kiekkoa vastustajan päätyyn, vaan on vaihdellut kiekolla ja lähtenyt omista sen jälkeen useammin kontrolliavauksin viisikko kasassa. Ajatuksena on ollut tehdä pelistä taloudellisempaa.

– Pystytään pelaamaan pelivälineen kanssa paremmin ja saadaan paremmat rytmit. Meidän ei aina tarvitse pitkältä matkalta lähteä jahtaamaan. Kiekollinen peli on kehittynyt koko ajan tässä matkassa, Jokinen ruotii.

– Toinen iso juttu meillä on, että pakit pystyvät avaamaan paineen alta hyvin ja pystymme käyttämään kolmea kaistaa – keskustaa erittäin paljon. Se on ollut iso muutos meidän pelissämme; pystymme saamaan ensimmäisen avaussyöttömme keskelle.

Jukurien kivijalkana Jokinen pitää kuitenkin puolustamista ja kamppailemista. Jukurit on riistänyt kiekkoja vastustajilta sähäkästi pois.

– Meillä on se motto, että puolustaminen alkaa heti. Ollaan sitten hyökkäysalueella, keskialueella tai omissa, yritetään heti nopeasti iskeä.

"Isoin menestyksemme salaisuus"

Useita kriittisiä ennakkoarvioita Jukureista ryyditti huomio siitä, että joukkueeseen ei juuri vahvistuksia tullut. Pelaajarunko pysyi pitkälti samana kuin viime kaudella, jolloin Jukurit jäi SM-liigassa täpärästi pisteellä pudotuspelien ulkopuolelle, joskin eteni CHL:ssä kahdeksan parhaan joukkoon.

Suuria analyysejä tuon kauden jälkeen ei Jokisen mukaan tarvinnut tehdä. Jukureissa katsotaan peliä hänen sanojensa mukaan rehellisin silmin ja ollaan jatkuvasti tietoisia, missä mennään suhteessa muihin.

– Viime kauden jälkeen oli selkeä linjaus, mitä me tarvitsemme tänne ja mitä me emme tarvitse tänne. Uskoimme, että pystymme kehittämään näitä pelaajia, jotka ovat tässä matkassa mukana olleet.

Kehitystä on siis haettu sisältä.

– Pelaajamme ovat menneet eteenpäin. Se on varmasti ollut isoin menestyksemme salaisuus alkukaudesta.

Harppauksia viime kaudesta vaikuttavat ottaneen esimerkiksi maaleja liukuhihnalta syötellyt tshekkihyökkääjä Michal Kovarcik, tulosta takonut Latvian MM-pronssimies Oskars Batna ja entistä jykevämmin ja varmemmin pelannut hyökkääjälupaus Konsta Helenius.

– Pelaajat ovat ostaneet juttujamme, ja he ovat koko ajan täysillä tekemässä. Emmekä me usko flow-harjoituksiin tai flow-tilassa olemiseen. Se on raakaa työtä joka kerta, kun menemme jäälle, Jokinen filosofoi.

Viime liigakauden pettymys on toisaalta ollut käännettävissä polttoaineeksi. Siitä on ammennettu Jokisen mukaan sytykettä avauspalaverista lähtien.

– Kaikilla on tänä vuonna se ymmärrys, että syyskuussa et pelaa itseäsi pudotuspeleihin, mutta voit pelata itsesi ulos pudotuspeleistä. Sama koskee lokakuuta. Jokainen peli on periaatteessa just sillä hetkellä elämän tärkeimpiä asioita.

– Nyt on pystytty olemaan läsnä kolme viikkoa. Haaste kasvaa koko ajan, kun rupeaa tulemaan pelejä lisää ja ilmat vähän pimenevät. Nyt vain pitää saada jatkumoa, jaksaa painaa ja jaksaa kehittyä.

Maaginen Mika Tarvainen

Pureudutaan vielä Jukurien maalivahtikaksikkoon Markus Ruusu – Rasmus Korhonen, jota moni piti etukäteen suurena uhkana. Kummallakaan ei ole ollut voittavasta pitkän aikavälin maalivahtipelaamisesta näyttöjä. Duo on kuitenkin torjunut alkukaudella erinomaisesti.

Jokinen paaluttaa tässä kohtaa painavia sanoja Jukureissa koko seuran SM-liigahistorian ajan toimineesta mutta julkisesti vähäisesti huomioidusta osaajasta.

– Meillä on minun kirjoissani yksi maailman parhaista maalivahtivalmentajista. Mika Tarvainen on tehnyt loistavaa työtä täällä.

Hengen Tarvaisen alaisuudessa on kuvailtu olevan rento samaan aikaan kun uurastetaan tosissaan ja palautetta annetaan suoraan. Jokinen kehuu teknisestikin tunnustetun Tarvaisen kädenjälkeä Jukurien nykyisen maalivahtikaksikon ohella seuran aiempien veskarien Sami Rajaniemen, toissa kauden haamutorjuja Oskari Salmisen ja Karolus Kaarlehdon kanssa.

– Kyllä meillä on maalivahtivalmennus niin mintissä kuin voi vain olla.

– Jos olisimme kokeneet, että meillä on maalivahtiongelma, emme olisi lähteneet näillä kahdella maalivahdilla kauteen. Meidän maalivahtivalmentajamme kuitenkin nimenomaan halusi nämä maalivahdit. Hän näkee Korhosessa talentin ja pystyy kehittämään häntä vielä paremmaksi. Samoin on Ruusun kohdalla.

Fakta on samalla myös se, ettei Jukurien maalivahteja olla tämän kauden otteluissa maksimaalisesti testattu. Jukurit ei ole toistaiseksi tarvinnut pisteisiinsä maalivahtien haamutorjuntapelejä.

– Kenttäpelaajien tehtävä on totta kai tehdä maalivahdin pelaaminen helpommaksi puolustamalla hyvin. Varmasti tulee myös sellaisia pelejä, joissa tarvitsemme maalivahdilta pisteiden ryöstämistä – vaikka tavoitteena on tietysti, että niitä ei montaa tule.