Oulun Kärpät on kiinnittänyt ruotsalaispuolustaja Samuel Jonssonin loppukauden kattavalla sopimuksella, tiedottaa SM-liigaseura verkkosivuillaan.

Jonsson, 27, on pelannut tällä kaudella Ruotsin HockeyAllsvenskania Kalmarin riveissä. 25 otteluun Jonsson teki tehot 4+16.

Kasvattiseuraansa Rögleä SHL:ssä aiemmin edustanut Jonsson pelasi kauden 2024-25 JYPin paidassa. Tuolloin 178-senttinen pakki pelasi 25 ottelua SM-liigassa tehoin 3+9.

– Samuel on kiekollinen, liikkuva ja taitava puolustaja – juuri sellainen vahvistus, jota tarvitsemme kiekolliseen peliimme. Hänen liikkumisensa tuo paljon vauhtia ja monipuolisuutta, ja hän pystyy luistelullaan puolustamaan kentän joka osa-alueella, kuvailee urheilujohtaja Kimmo Kapanen.