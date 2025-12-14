SM-liigaseura Vaasan Sport tiedottaa purkaneensa maalivahti Miroslav Svobodan sopimuksen yhteisymmärryksessä.

Svoboda, 30, ei ollut saanut peliaikaa Sportin tolppien välissä enää kauden ensimmäisten pelien jälkeen.

Tshekkiläisvahti piti nollat syyskuun vieraspelissä Oulun Kärppiä vastaan. Kauden toisessa ottelussaan hänet otettiin ennen päätöserää vaihtoon, kun HPK voitti Sportin 4–1 viikkoa myöhemmin. Sen jälkeen Svobodaa ei ole Sportin kokoonpanossa nähty.

– Sport kiittää Svobodaa viimeisen 2,5 kauden ajan tekemästään työstä Sportin eteen ja toivottaa kaikkea hyvää tulevaan! tiedotteessa kerrotaan.

Svoboda edusti Sportia vuodesta 2023 lähtien ja torjui vaasalaisjoukkueelle yhteensä 70 ottelua. Ensimmäisellä kaudellaan hän oli Sportin ykkösvahti ja kantoi vastuuta 50 runkosarjaottelussa.