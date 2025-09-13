TPS ja Lukko iskevät tänään yhteen Turun Gatorade Centerissä.

TPS siirtyi avauserässä johtoon, kun Aleksi Saarela painoi kiekon pahassa maskissa olleen Lukko-vahdin Antti Raannan selän taakse.

1:04 Aleksi Saarela vie TPS:n johtoon

Lisää tuli toisessa erässä, kun TPS ryösti kiekon keskialueella. Leevi Teissala levitti ja Tim Söderlund napautti limpun uuniin.

Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä ei pitänyt näkemästään. Lämsä kävi kuumana, kun ottelun tuomaristo ei puuttunut TPS:n maalintekijän Söderlundin toimiin maalia edeltäneillä hetkillä. Söderlund kaatoi Lukon puolustajan Jakob Stenqvistin jäähän, minkä jälkeen hän karkasi maalintekoon.

Lämsä kävi raivokasta keskustelua ottelun toisen päätuomarin Lassi Heikkisen kanssa. Maalia ei kuitenkaan hylätty.

Video TPS:n osumasta ja Lämsän purkauksesta näkyy jutun yläreunasta.

