Miesten jääkiekkoliigassa pelaavasta Sportista hiljattain lähtenyt Doug Shedden on italialaisseura Bolzanon uusi päävalmentaja. Bolzano kertoi maanantaina kotisivuillaan, että kanadalainen Shedden on tehnyt seuran kanssa loppukauden kattavan sopimuksen.



Suomessa aiemmin HIFK:ta, Jokereita ja miesten maajoukkuetta valmentaneen Sheddenin valmennusaika Sportissa jäi noin kahden kuukauden mittaiseksi.



Vaasalaisseuran kausi on ollut vaikea, sillä se on sarjajumbona. Joukkue aloitti kautensa Juuso Hahlin komennossa, mutta hän sai lokakuussa potkut.



Shedden edusti Bolzanoa pelaajaurallaan kaudella 1991–1992.



– Bolzano oli Euroopassa ensimmäinen pysäkkini pelaajana, ja sillä on ollut aina erityinen paikka sydämessäni. Olen aina halunnut palata, ja on hienoa, että se toteutuu nyt, Shedden sanoi.



Bolzano pelaa Itävallan ICEHL-liigassa, jossa on mukana joukkueita myös muista maista. Bolzano on sarjataulukossa viidentenä.



