Karri Kivi "monttu auki" SM-liigasensaatiosta – yllätys koitti myös helsinkiläisessä kaupassa

Raimo Helminen on luotsannut SaiPan ensimmäisellä kaudellaan Lappeenrannassa sensaatiomaiseen lentoon. Joukkue on voittanut nyt kahdeksan perättäistä ottelua, mikä on uusi seuraennätys. 22 SM-liigaottelua pelannut lappeenrantalaistiimi on sarjassa kaikkien odotusten vastaisesti kolmantena.