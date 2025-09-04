Tyly syöksy SM-liigan pohjille – Karri Kivi räväyttää arviollaan: "Ei ole loksahtanut millään tavalla"

Liigaviikko laittoi syksyn avausjaksossaan jääkiekon SM-liigan seurat paremmuusjärjestykseen ensi tiistaina käynnistyvän runkosarjan osalta. Tässä artikkelissa ja yllä olevalla videolla pureudutaan sijoihin 13–16.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pohjaa ennusteensa joukkueiden pelaajistoon, valmennukseen, seurassa vallitseviin trendeihin sekä myös kauden alla näkemiinsä valmistaviin otteluihin.

Kivi käynnistää rankinginsa heti isolla yllätyksellä. Hän on sysännyt viime kaudella pirteän paluuvuoden pelanneen Kiekko-Espoon jumbosijalle.

– Heillä ei ole peli vielä loksahtanut millään tavalla. Viime vuonna nimenomaan (maalivahti) Petteri Rimpisen johdolla siinä oli mahdollisuus rakentaa sellainen jackpot syksyn aikana. Ja se todellakin tapahtui.

– Nyt siinä on niin paljon kysymysmerkkejä. Sen takia Kiekko-Espoo on tuolla pohjimmaisena, Kivi perustelee epäillen varsinkin Kiekko-Espoon pakistoa.

SM-liigan alimpaan neljännekseen Kivi on sijoittanut myös Jukurit, Sportin ja sijalle 12 povaamansa HPK:n, jossa kiinnostaa erityisesti seuran profiilihankinta Kristian Vesalainen. HIFK:ssa "umpilaiturina" pelannut Vesalainen on istutettu nyt sentteriksi.

– Ei sitä sattumalta kokeilla. Kyllä (päävalmentaja) Mikko Manner nyt näkee, että siinä on mahdollisuus onnistua, mutta kyllähän siinä vähän hieraisi silmiä, että "hetkinen, Vesalainen nyt keskelle", Kivi toteaa.

Mihin Liigaviikko on rankannut suosikkijoukkueesi?

