Huomenta Suomen Kiekkoraati jäseninään MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen sekä toimituspäällikkö Teemu Niikko iski kiinni jääkiekon SM-liigan alkukauden puheenaiheisiin.
Näihin lukeutuvat muun muassa sarjassa toiseksi viimeisenä majaileva Tampereen Ilves (viisi pistettä kuudesta ottelusta) sekä lahtelainen Pelicans (seitsemän pistettä), joka on hävinnyt nyt neljästi peräkkäin.
Pelicans painii poissaolojen kanssa, mikä Aaltosen mukaan näkyi keskiviikon HIFK-tappiossa.
– Eilen peli näytti kyllä tosi vaisulta. Ei oikein ollut yhtään mitään, Aaltonen toteaa tylysti.
Ilveksen kohdalla Kivi on kiinnittänyt huomiota päävalmentaja Tommi Niemelään. Asiantuntijan mukaan Niemelä käy "pannu kuumana koko ajan", mikä vie fokusta päätehtävästä.
Kivellä oli painavaa sanottavaa myös keskiviikon kierroksen hämmästyttävimmästä ottelusta, kun Lukko haki 7–5 voiton Oulusta.
– Totaalisurffausta. Kaikki tilanteet jäivät kesken, ja odoteltiin vain säästöliekillä.
Ero esimerkiksi tiistain Tappara–TPS-otteluun oli valtaisa.
– Siinä ottelussa ei saanut senttiäkään ilmaiseksi. Eilen oli kahdelta isolta joukkueelta todella vaisu ja veltto esitys, Kivi summasi.
Kiekkoraati katsottavissa kokonaan yllä olevalla videolla! Puheeksi nousivat myös pelaajavahvistukset sekä valtavan loukkaantumissuman kanssa painiva HIFK, joka esiintyi pirteästi keskiviikkona.