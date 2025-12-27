Raimo Helminen sanoo, että SaiPa on kadottanut identiteettinsä kahden perättäisen KalPa-tappion jälkeen.

SaiPa oli joulutauon alkaessa kahdeksan ottelun voittoputkessa. Helmisen joukkue on kuitenkin kärsinyt nyt kaksi tappiota kahden päivän sisään viime kauden mestarijoukkue KalPalle. Tapaninpäivänä KalPa oli Lappeenrannassa parempi maalein 5–3 ja lauantaina se kaatoi SaiPan Kuopiossa lukemin 4–2.

Helminen onnitteli KalPaa lauantain ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, ennen kuin 61-vuotias päävalmentaja moitti itseään tilanteesta, johon SaiPa on hänen mielestään joutunut.

– Olimme selvästi perässä koko ajan. Olemme vähän kadottaneet identiteettiämme. Se on tietenkin meikäläisen syy, miksi näin on varmaan käynyt. On katsottava peiliin ja koitettava parantaa, Helminen harmitteli.

Minkälaisissa asioissa haluat nimenomaan nähdä parannusta?

– Kaikissa, vastasi Helminen napakasti kysymykseen.

SaiPan vuosi on SM-liigan osalta paketissa ja se kohtaa seuraavaksi KooKoon 3. tammikuuta. Viime kauden hopeamitalistit ovat sarjataulukossa kuudentena.