Kiekko-Espoo nöyryytti TPS:ää maalein 8–1, kun taas KooKoo ja Tappara tarjoilivat todellisen trillerin osana jääkiekon SM-liigan seitsemän ottelun lauantaikierrosta. KooKoo oli Kouvolassa vahvempi maalein 6–3.

Sarjataulukon kärkisijaa pitävä Tappara oli voittanut kaksi edellistä otteluaan väkevästi maalein 5–0, mutta kärsi nyt ensimmäisen tappionsa sen jälkeen, kun sarjajumbo Vaasan Sport yllätti tamperelaiset 4–2-lukemin ennen joulua.

Etenkin ottelun toinen erä oli melkoinen trilleri, kun KooKoo ja Tappara mättivät maaleja vuorotellen kummankin osuessa kolmesti. KooKoon Ossi-Petteri Jaakola, 23, iski pelissä hattutempun.

Kiekko-Espoo vastasi illan suurinumeroisimmasta voitosta, kun se murskasi TPS:n peräti maalein 8–1. Jere Väisänen nautiskeli pelissä hattutempun. Tapaninpäivänä loppulukemat olivat vielä vaivaiset 1–0 espoolaisten hyväksi, mutta lauantaina TPS oli täysi vastaantulija.

Ässien tappioputki katki

Ässät lähti neljän pelin tappioputkessa HPK:n kimppuun ja oli aina loppuhetkille 3–1-voitossa kiinni.

Ässien toisen erän osumista vastasivat Aleksi Anttalainen ja kazakstanilaislupaus Alexander Kim. Kimin maali oli hänen SM-liigauransa ensimmäinen.

2:05 Kazakstanilaislupaus Alexander Kim tekee kauden ensimmäisen maalinsa SM-liigassa.

Kolmannessa erässä Heikki Huttunen kavensi pelin, kunnes Jan-Mikael Järvinen vei porilaiset pian takaisin kahden maalin karkumatkalle.

HPK-hyökkääjä Cameron Wright onnistui vielä kahdesti maalinteossa viedäkseen pelin jatkoille, mutta sen jälkeen Valtteri Lipiäinen ratkaisi pelin Ässille.

Tapaninpäivän tavoin KalPa päihitti SaiPan, tällä kertaa numeroin 4–2. Teemu Hartikainen maalasi ottelussa kahdesti ja syötti lisäksi yhden maalin.