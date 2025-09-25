Jääkiekon SM-liigassa Kärpät ja Lukko kävivät keskiviikon kierroksella varsin erikoislaatuisen ottelun, jonka lopputulos oli kaikkea muuta kuin normaali. 60 minuutin tahkoamisen jälkeen valotaululla vilkkuivat lukemat 5–7.

– Oli kyllä erikoinen ilta, Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä hämmästeli.

– Paljon erikoisia asioita kumpaakin päähän. Niin kuin joukkueelle sanoin: kolme pistettä ja seitsemän tehtyä Raksilassa, äkkiä kotiin. Maalin hinta oli kevyt kyllä nyt, Lämsä jatkoi.

Lukko karkasi pelin alkuvaiheilla jo 3–0-johtoon, mutta Kärpät kiri avauserän loppuhetkillä jo maalin päähän. Toisessa erässä Lukko iski jälleen ja taululla komeilivat lukemat 2–5. Kärpät tuli uudestaan maalin päähän. Se ei kuitenkaan riittänyt, kun Lukko porskutti Steven Jandricin hattutempun avulla värikkääseen vierasvoittoon.

7:33 Maalikooste: Kärpät - Lukko

Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen ei voinut kuin murahtaa varsin erikoisista lukemista.

– Jos viisi maalia tehdään ja hävitään, niin heikkoa on, Karjalainen ihmetteli.

– Tyhmiä kiekonmenetyksiä, huolimattomia pelejä, jotka kääntyivät keskialueella ja omassa päässä… niistä sitten rokotettiin aika napakasti. Kyllä me itse hölmöilimme kiekon kanssa. Meille tuli luvattoman monta oman pään kiekonmenetystä tilanteissa, joissa meillä oli täysin peliväline hallussa ja joissa olimme jo hyökkäämässä. Yhtäkkiä 10 sekuntia siitä ja kiekko on vastustajalla.

– Pelin tilanteiden ymmärtäminen ja tunnistaminen, eli minkä kiekollisen pelin mikäkin tilanne vaatii ja millaisen tarjonnan, noissa asioissa meillä on ison oppimisen paikka. Hyvä asia, että tässä on riittävästi aikaa oppia seuraavaan peliin. Ja meidän on opittava! Karjalainen vaatii huudahtaen.

Kärppien seuraava ottelu on ohjelmassa perjantaina, kun se kohtaa MTV Katsomon ja MTV3:n Hockey Night -ottelussa KooKoon. Mittelö lähtee käyntiin kello 19.30.

Kärpät on keskiviikon kierroksen jäljiltä sarjassa sijalla 12. Se on ottanut viidestä ottelustaan vain kuusi pistettä.

Lukko on sijalla kuusi. Sillä pisteitä on kertynyt kuudesta ottelusta yhdeksän. Sarjaa johtaa TPS (pisteitä 15).

Jutun yläreunan videolla Kärppien ja Lukon ottelun lehdistötilaisuus.