Ilveksen surkea ylivoimapeli on yksi tuoreen Liigaviikon kuumista puheenaiheista. Asiantuntija Karri Kivi ei sulata sitä, että pelaajat näyttäisivät vierittäneen syytä apuvalmentaja Kari Kalton tontille.
Ilveksen ylivoima on kehrännyt alkukauden yhdeksässä ottelussa vain 11,11-prosenttisesti. Se on tehnyt vain neljä osumaa 36 ylivoimasta. Lukema on sarjan neljänneksi huonoin.
– En tykkää siitä, että kun on vaikeata, pelaajat alkavat selitellä, Kivi aloittaa.
Tällä hän viittaa viime perjantain Ilves–Ässät-ottelun jälkeen nähtyyn lehdistötilaisuuteen, jossa nostettiin esiin Ilveksen heikko ylivoima ja samassa yhteydessä apuvalmentaja Kari Kalton vastuu sillä osastolla.