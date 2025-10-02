



Liigaviikko: Ilves-leiristä tarpeetonta vihjailua – "Saa sappeni kiehumaan" 2:38 Ilveksen ylivoima sakkaa – Karri Kiven "sappi kiehuu" pelaajien supinoista. Julkaistu 46 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi @ossikarvonen Ilveksen surkea ylivoimapeli on yksi tuoreen Liigaviikon kuumista puheenaiheista. Asiantuntija Karri Kivi ei sulata sitä, että pelaajat näyttäisivät vierittäneen syytä apuvalmentaja Kari Kalton tontille. MAINOS Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin. Ilveksen ylivoima on kehrännyt alkukauden yhdeksässä ottelussa vain 11,11-prosenttisesti. Se on tehnyt vain neljä osumaa 36 ylivoimasta. Lukema on sarjan neljänneksi huonoin. – En tykkää siitä, että kun on vaikeata, pelaajat alkavat selitellä, Kivi aloittaa. Tällä hän viittaa viime perjantain Ilves–Ässät-ottelun jälkeen nähtyyn lehdistötilaisuuteen, jossa nostettiin esiin Ilveksen heikko ylivoima ja samassa yhteydessä apuvalmentaja Kari Kalton vastuu sillä osastolla.





– Ensinnäkään se asia ei tule lehdistötilaisuuteen, jos sitä ei ole jo pelaajien puolesta taustalla höpisty, Kivi linjaa.

Asiantuntijan mukaan taitavat pelaajat osaavat tehdä toimivat ratkaisut kaukalossa ylivoiman aikana. Lisäksi Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä sanoi jämäkästi Kalto-puheisiin liittyen, että hän vastaa loppujen lopuksi kaikesta joukkueessaan.

– Kun on vaikeaa, pelaajien puolella tällainen tekosyiden hakeminen saa minun sappeni kiehumaan, Kivi summaa.

