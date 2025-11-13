– Nyt oli Sami Kapasella ensimmäisen kerran eilen aitiossa sellainen vähän hämmentynyt olo. Hän on ollut kokeneena kiekkomiehenä positiivisen ja energisen oloinen siellä, ja että on koko ajan ratkaisuja. Eilen oli vähän sellaista, että "onko tämä totta", Kivi lisäsi.