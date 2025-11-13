Lahden Pelicansin nolo paluu maajoukkuetauolta SM-liigan kaukaloihin käsiteltiin kriittisellä otteella Liigaviikossa torstaina.
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Maajoukkuetauon aluksi apuvalmentajilleen potkut antanut Pelicans hävisi puolentoista viikon pelipaussin jälkeen KooKoolle kotijäällään 0–6. Lahtelaisten pelaaminen oman maalin edessä oli hämmästyttävän lepsua, minkä lisäksi KooKoo sai pari maalia hämmentävien Pelicans-virheiden seurauksena.
– Näin ilmaisen näköisiä ja sekoilun jälkeisiä maaleja harvoin näkee, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi aloitti Liigaviikossa.