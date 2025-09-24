Jääkiekon SM-liigassa keskiviikon kierroksella ohjelmassa oli kuusi ottelua. Eri paikkakunnilla taottiin yhteensä 46 maalia.

Mielenkiinto kohdistui muun muassa Helsinkiin, missä IFK esitteli uusia vahvistuksiaan ja Ouluun, missä Kärpät ja Lukko lähtivät illan kamppailuun nuorien maalivahtien johdolla.

Helsingissä IFK:n uudet vahvistukset olivat näkyvästi esillä kotiottelussa Pelicansia vastaan. Lukosta saapunut puolustaja Kalle Ervasti painoi avauserässä kotijoukkueen johtoon. Alkusyksyn aikana vapailla markkinoilla ollut Jere Karjalainen kasvatti isäntien johtoa toisessa erässä.

Pelicans kömpi kuitenkin kolmannessa erässä tasoihin. Ratkaisu syntyi jatkoajalla, kun HIFK-puolustaja Tony Sund ujutti kiekon näyttävästi verkkoon. 3–2-voitto tiesi sitä, että IFK sai neljän ottelun mittaisen tappioputkensa poikki.

Oulussa Visa Vedenpää, 20, aloitti ensimmäisen liigapelinsä Kärppien maalilla mittelössä Lukkoa vastaan.

Vedenpään iltapuhde sujui kaikkea muuta kuin hohdokkaissa merkeissä. Lukko painoi nimittäin kiekkoa oikein urakalla hänen selkänsä taakse.

Lukko johti taistoa toisessa erässä jo 2–5. Kärpät tuli kuitenkin maalin päähän Jiri Tichacekin ja Eemil Erholtzin osumien avulla.

Steven Jandric kasvatti kuitenkin kolmannessa erässä taas Lukon etumatkaa. Ben Tardif kavensi, mutta Jandric viimeisteli illan kolmannen maalinsa päätöserän loppuhetkillä.

Oulussa loppulukemat olivat hurjat: 5–7.

Keskiviikon 24.9.2025. SM-liigakierroksen lopputulokset:

HIFK–Pelicans 3–2 ja.

Ilves–JYP 1–5

K-Espoo–SaiPa 4–2

KalPa–Ässät 4–7

KooKoo–TPS 4–3 vl.

Kärpät–Lukko 5–7