TPS aiheutti Tapparalle kauden ensimmäisen tappion jääkiekon SM-liigassa.

Turkulaiset hakivat Tampereen Nokia Arenasta 2–1- voiton ja nousivat sarjakärkeen.

Avauserä oli kuitenkin Tapparan.

Neljä voittoa neljästä kauden ensimmäisestä ottelustaan ottanut Tappara siirtyi 1–0-johtoon Eetu Tuulolan ylivoimamaalilla.

TPS iski kuitenkin toisen erän puolivälissä rinnalle ja ohi vaivaisessa puolessatoista minuutissa..

Ensin ajassa 29.17 Sisu-Petteri Lehtonen laukoi vasemman b-pisteen tienoilta ranteella kiekon ohi Christian Heljangon.

Hetkeä myöhemmin Tim Söderlund kauhoi Heljangon torjuman Eetu Päkkilän vedon irtokiekon sisään.

Tappara painoi kolmannessa erässä hurjasti päälle ja onnistui luomaan tukun mainioita maalipaikkoja. Toiseen erään TPS-maalille vaihdettu Noa Vali oli kuitenkin mies paikallaan.

Ottelun sankari torjui kahdessa erässä kaikkiaan 20 kertaa ja päätti näin Tapparan voittoputken.

– Hieno fiilis, oli kiva päästä takaisin voittojen tielle. Ei ehkä viime viikolla pelattu niin hyvin kuin ollaan pelattu ekat 3–4 peliä.

Näkyi taas sydän kaikilla jätkillä. Taisteltiin lopussa. Hieno koko joukkueen voitto, Vali sanoi MTV Katsomon haastattelussa.

– Oli puhetta ennen peliä, että jos täällä ei olla fyysisiä, ei ole mitään jakoa mihinkään suuntaan. Saatiin alkuun mun mielestä hyvä fyysinen tatsi. Totta kai oltiin alkuun ehkä vähän purjeessa. Toinen erä oli meidän. Tappara pääsi lopussa vähän enemmän myllyttämään, mutta kestettiin, blokattiin kiekkoja ja taklattiin pelaajia.

Voitto oli TPS:lle viides kuudessa ottelussa. Joukkue nousi sarjataulukossa 14 pisteeseen. Tappara on toisena kaksi pistettä perässä.

Kysymysmerkkejä turkulaisleirissä herättää mainiosti kauden aloittaneen maalivahdin Eetu Mäkiniemen tilanne.

Mäkiniemi pelasi TPS:n maalilla ottelun avauserän, mutta toiseen erään jäälle luisteli Vali. Mitään huomattavaa loukkaantumistilannetta ei ollut nähtävissä, ja Mäkieniemen sivuun jäämisen syy ei heti ollut selvillä. Hän ei ollut kokoonpanossa TPS:n edellisessä ottelussa KalPaa vastaan.

Vali kertoi saaneensa erätauolla käskyn maalinsuulle.

– Erätauon aikana tuli ilmoitus, että uuniin. Eikä siinä, Gatoradea naamaan ja menoksi.

Mäkiniemen sivuun jäämisen syystä nuori maalivahti vaikeni.

– En viitsi paljastaa. Joukkueen asiat joukkueen sisällä. Katsotaan sitten taas tästä eteenpäin.

Jukurit teki eroa HIFK:hon

Tiistai-illan toisessa ottelussa Jukurit otti kauden toisen voittonsa, kun se kaatoi vieraissa Sportin maalein.

Mikkeliläiset iskivät ottelussa johtoon ensimmäisessä erässä, kun norjalaishyökkääjä Thomas Olsen onnistui ylivoimalla kaksi minuuttia ennen summeria. Maali oli Olsenille kauden toinen.

Sportin tasoitus tuli sekin ylivoimalla. Toista erää oli pelaamatta viisi minuuttia, kun täksi kaudeksi pitkän tauon jälkeen Sportiin palannut Charles Bertrand osui. Ranskalaishyökkääjälle osuma oli puolestaan kauden ensimmäinen.

Jukurit rokotti kahdesti vielä kolmannessa erässä.

Ensin Juuso Arola osui jälleen ylivoimalla, kun erän toinen minuutti oli juuri täyttymässä.

Ottelussa ei nähty ainoatakaan maalia täysillä miehityksillä, sillä Jukurien kolmas näki päivänvalon tasavajaalla. Osuman arkkitehtinä kunnostautui ruotsalaishyökkääjä Kim Johansson.

Johansson löysi upealla syötöllä maalinedustalta Olsenin, jonka ei tarvinnut kuin laitaa lapa jäähän ja nostaa kädet ilmaan.

Lopullisen sinetin ottelulle iski tyjään Sport-maaliin Alexander Ruuttu 1.18 ennen päätössummeria sportin hakiessa kavennusta ilman maalivahtia.

Ottelun tehoikkaimmat olivat tehot 1+2 kerännyt Ruuttu, kaksi maalia iskenyt Olsen ja kaksi syöttöpistettä saalistanut Jonne Tammela. Evan Buitenhuis torjui Jukurien maalilla 23 kertaa. Sportin Masi Härköselle torjuntoja 12.

Voitto oli Jukureille kauden toinen viidessä ottelussa. Mikkeliläiset nousivat sarjataulukossa kuuteen pisteeseen ja sijalle 12. Myös Sport on kuudessa pisteessä ja sijalla yhdeksän.