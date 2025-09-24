Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelää ei voinut luonnehtia järin iloiseksi mieheksi jääkiekon SM-liigan keskiviikkoisen JYP-ottelun jälkeen.

Ensialkuun Tommi Niemelä onnitteli 5–1-vierasvoiton Tampereella niistänyttä JYPiä voitosta ja kehui jyväskyläläisten pelanneen erinomaisen pelin.

Omilleen Ilves-päävalmentajalla ei sen sijaan kehuja ollut.

– Tosi pettynyt meidän peliin tänään. Ensimmäinen erä oli umpipaska, siitä ei pääse yhtään mihinkään, Niemelä tykitti rujoon tapaan lehdistötilaisuudessa.

– Millä tavalla me tulimme tuohon peliin, on anteeksiantamatonta. Siitä me käymme varmasti suhtkoht tiukan keskustelun joukkueen kanssa, minkälainen joukkue haluamme olla.

1:06 Jere Lassila avasi JYPin maalihanat jo 1.37 minuutin kohdalla.

1:22 Peliä oli takana vain 2.46 minuuttia, kun Juuso Puustinen iski JYPin toisen osuman.

Ilves oli kaksi maalia perässä jo 2.46 minuutin pelin jälkeen. Avauserän jälkeen taululla oli 0–3.

– Kovasti tietysti sitten yritimme tulla takaisin, mutta kolmen takaa on pitkä matka lätkäpelissä. Vaikka maalipaikkoja joo oli ja voit aina jossitella, että jonkin teet jostain, niin kyllähän tosiasia on se, että oikeastaan viimeiset puolitoista erääkin pelasimme tosi huonoa lätkää.

– Se ei ollut millään muotoa sellaista lätkää, mitä haluaisimme tehdä. Kaikki pelaajat tekivät aina vähän mitä itse ajattelivat.

Niemelä mainitsi, että Ilvekseltä putosi miehiäkin pelistä ja joukoilla alkoi väsymys painamaan.

– Silloin yritetään vielä vähän enemmän. Ja silloin kun yritetään enemmän, se harvoin tuottaa toisteista, hyvää tekemistä. Meillä on aika paljon tekemistä siinä.

– Pelin isot, tärkeät asiat, maalinestopelaaminen ja erikoistilanteet, jonkin verran pitää vielä jumpata niitä, että olemme parempia niissä.

– Mutta anteeksiantamaton suoritus minun mielestäni meiltä tänään kotona. Emme voi olla mihinkään asiaan hirveän tyytyväisiä tänään.

4:29 Tästä voit katsoa Ilves–JYP-ottelun maalikoosteen.

Heikosti menee

Ilves on sarjassa viimeistä edellisellä 15. sijalla. Sekä sillä että jumboseura Helsingin IFK:lla on kasassa viisi pistettä kuudesta ottelusta.

JYP on tasaisessa kärkikaartissa viidentenä. Jyväskyläläisten viiden ottelun saldona on 12 pinnaa.