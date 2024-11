MTV Urheilun Kiekkoraati tarttui SaiPan, Kärppien ja Pelicansin tilanteeseen Huomenta Suomessa torstaina.

Päävalmentaja Raimo Helmisen johtama SaiPa on ollut jääkiekon SM-liigan syyskauden tuhkimotarina. Skaalan toisesta päästä löytyvät kalliilla joukkueilla operoivat Pelicans ja Kärpät.

Pelicans on sarjassa vasta 13:ntena, eikä se tunnu saavan voittavaa vaihdetta päälle. Lahtelaisjoukkue on voittanut kauden aikana vain kahdesti useamman kuin yhden ottelun putkeen (3 ja 2).

Kärpät on sijalla 11. Viimeisten 15 ottelun kuntopuntarissa oululaisjätti on toiseksi viimeinen 16 pisteen saalillaan. Vertailuksi: Ihmejoukkue SaiPa on kerännyt samassa ajassa 38 pinnaa.

Ei ole siis ihme, että kiekkoraatilaiset – MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko sekä asiantuntijat Karri Kivi ja Ari Vallin – tarttuivat torstaina Pelicansin ja Kärppien taaperrukseen.

– Kynnys (päävalmentaja)potkuille on äärimmäisen korkea molemmissa seuroissa. Näihin nuoriin miehiin (Pelicansin Juhamatti Yli-Junnila ja Kärppien Ville Mäntymaa) uskotaan, ensi kaudeksi sopimukset, ja nämä ovat myös aika kalliita ratkaisuja, Niikko pohjusti.

– Mutta kohta on hei puolet runkosarjasta pelattu. Ei tässä ihan loputtomiinkaan voi selitellä. Jotainhan tässä pitäisi tapahtua. Katastrofi molemmille.

Kiekkoraati katsottavissa kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Niikko, Kivi ja Vallin antavat näkemyksensä SaiPan, Pelicansin ja Kärppien otteista.