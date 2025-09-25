Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen avautui MTV Urheilulle sen jälkeen, kun lahtelaisjoukkue koki neljännen perättäisen tappionsa jääkiekon SM-liigassa. Kapanen vastasi tiukasti tulkittuun jatkokysymykseen, missä viitattiin siihen, että vetikö hän omia pelaajiaan bussin alle.

Pelicans koki tuoreimman tappionsa keskiviikkona Helsingissä, kun IFK kaatoi sen Tony Sundin jatkoaikamaalilla 3–2.

HIFK johti taistoa jo 2–0, mutta Pelicans kiri kolmannessa erässä rinnalle.

Lopun noususta huolimatta Pelicans jätti itsestään hyvin vaisun vaikutelman Helsingin illassa. Siltä ei nähty käytännössä mitään kummoisempaa.

Pelicans on ajautunut alakuloon sen jälkeen, kun se voitti kauden kaksi ensimmäistä liigaotteluaan.

– Onhan tämä ollut haastavaa, Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen myönsi MTV Urheilulle keskiviikon HIFK-ottelun jälkeen, jatkaen perään:

– Olemme olleet kamppailupelaamisessa askeleen perässä ja ihan perusasioissa eli kiekollisessa pelissä. En näe, että nuo ovat sellaisia asioita, mitkä paranevat millään pelitapaharjoittelulla huomenna. Eli että alkaisimme miettimään sitä, mitä teemme avauspelaamisessa tai mikä meidän karvauspelaamisemme rakenne oikein on. Meidän pitäisi ensinnä keskittyä siihen, että saamme viiveen pois tilannereagoinnista ja että olemme vahvempia sekä kamppailupelaamisessa että kiekollisissa peleissä. Puhutaan selkeydestä ja vahvuudesta kiekon kanssa toimiessa. Jos emme saa noita (aspekteja) paremmalle tolalle, niin viikonloppuna on vaikeaa.

– Tilanne on tällä hetkellä tämä, mikä se on ja turha meidän on selittää. Pitää keskittyä olennaiseen, eli tekemiseen, Kapanen lisäsi.

Onko oikea tulkinta, että jokaisen pelaajan pitää katsoa peiliin?

– Ensimmäisenä katson itse peiliin, että mitä asioita voin itse tehdä paremmin ja mitä me valmennustiiminä voimme tehdä paremmin. Totta kai peräänkuulutamme jokaista käymään oman analyysinsä lävitse, ja varmasti käymme nauhalta läpi sitä, mitkä ne meidän kipukohtamme ovat tällä hetkellä, Kapanen vastasi tiukkaan jatkokysymykseen.

Jutun yläreunan videolla Kapasen haastattelu keskiviikon HIFK-ottelun jäljiltä.

