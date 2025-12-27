Helsingin IFK hävisi avausottelunsa perinteisessä jääkiekon Spengler Cupissa. Sparta Praha näytti helsinkiläisille pelaamisen mallia lauantaina ja voitti maalein 4–1.
Sparta Praha teki maaleistaan kaksi ylivoimalla. Daniel Mäkiaho viimeisteli HIFK:n 1–2-kavennuksen toisessa erässä. Sparta Prahan suomalaiset Kristian Vesalainen ja Niko Seppälä jäivät pisteittä. Vesalainen siirtyi tshekkiseuraan hiljattain HPK:sta.
HIFK kohtaa sunnuntaina sveitsiläisen Fribourgin, joka kukisti Sparta Prahan perjantaina 5–2. Turnausisäntä Davos pelaa toisessa lohkossa Kanadan maajoukkueen ja Yhdysvaltain opiskelijajoukkueen kanssa. Turnaus huipentuu uudenvuodenaattona.