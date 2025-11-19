SM-liigan toimitusjohtajana ja Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajana pitkän uran tehnyt Kalervo Kummola otti murheellisena vastaan tuoreimmat tiedot sarjauudistuksen tilanteesta.

MTV Urheilu uutisoi keskiviikkona, että Porin Ässien alkuviikosta esittämä vaatimus 14+10 joukkueen sarjamallin käsittelystä ensi viikon yhtiökokouksessa on saanut taakseen useita muitakin seuroja.

Vielä alle viikko sitten kaikki näytti selvältä. SM-liigan osakkaat olivat päässeet viimein samalle sivulle siirtymisestä 12+10 joukkueen sarjamalliin, jossa olisi suorat putoamiset ja nousut kahden sarjaportaan välillä.

Nyt tuo harmonia näyttää vain kaukaiselta muistolta.

– Nämä viimeiset tiedot ovat kyllä vähän surullisia. Viime viikon tiedot olivat, että sopu on hyvin lähellä, Kummola totesi luettuaan päivityksen tilanteesta.

Alusta asti olen sanonut, että pitää istua saman pöydän ääressä ja löytää se ratkaisumalli. Oman mallini heitin jo viikkoja sitten, tai oikeastaan viime kevään SM-liigan päättäjäisissä totesin, että 10–12 joukkuetta yläsarjassa ja 10 alemmassa olisi oikea ratkaisu – ja suora putoaminen ja nousu.