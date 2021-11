SM-liigaseuroissa mitta täyttymässä: Sopimus Jääkiekkoliiton kanssa vaarassa sortua – tämä mullistaisi suomalaista jääkiekkoa

– Nokiaa vaivasi aikanaan ylimielisyyden tauti, kun se kasvoi liian suureksi. Jääkiekolle on käynyt samoin. Ongelma on siinä, että se pysäyttää kehityksen. Pikkuhiljaa laji näivettyy, kun ei olla valmiita ottamaan kritiikkiä vastaan ja pystytä sitä kautta kehittymään, eräs kiekkovaikuttaja toteaa huolestuneena MTV Urheilulle.

Seurojen mielestä suurin yksittäinen kehityksen jarru on tällä hetkellä Jääkiekkoliiton ja SM-liigan välinen sopimus. Se pitkälti määrittelee suomalaisen huippujääkiekon. Nykyinen, vuonna 2018 solmittu toistaiseksi voimassa oleva sopimus jakaa vahvasti mielipiteitä kulisseissa.

Liiton ja SM-liigan välinen sopimus pitää sisällään muun muassa luvan ylimmän sarjatason järjestämiseen, liigan joukkuemäärän, sarjajärjestelmän, erotuomaritoiminnan, Mestis-rahoituksen ja liigapelaajien käytettävyyden maajoukkuetoiminnassa sekä niistä saatavat korvaukset.

Ja juuri nämä edellä mainitut seikat ovat sopimuksen suurimpia kipupisteitä.

– Sopimus pitäisi irtisanoa. Pitäisi päivittää kaikki suhteet uudelleen. Mitään ei voi ratkaista yhtenä palasena, vaan kokonaisuus pitää ottaa pöydälle. Tämä ei todellakaan palvele seuroja SM-liigassa tai Mestiksessä tällä hetkellä. Yhteiskunta muuttuu, ja olisi hyvä miettiä kaikkien kilpasarjojen ja maajoukkueiden suhteita, erään SM-liigaseuran toimitusjohtaja tiivistää asian.

MTV Urheilun tietojen mukaan sopimus on jo pidempään hiertänyt osaa SM-liigaseuroista, ja tyytymättömyys on lisääntymään päin. Samalla sopimus on vaarassa nakertaa myös liiton ja SM-liigan suhdetta, vaikka osapuolten välillä huudellaan tällä hetkellä hyvän yhteistyön perään.

"Lähellä on, että sopimus purettaisiin nyt jouluna"

Mahdollisesta sopimuksen purkamisesta keskusteltiin SM-liigan osakkaiden keskuudessa viime talvena, mutta MTV Urheilun tietojen mukaan huomattava vähemmistö osakkaista oli tuolloin asian puolella. Soraääniä on kuitenkin alkanut kantautua seuroista enemmän. Nykyisen sopimuksen purkaminen pakottaisi osapuolet pohtimaan kipupisteitä uudelleen.

MTV Urheilun tietoihin pohjautuen juuri nykyinen sopimusasia on yksi keskustelunaiheista, kun SM-liigaseurojen puheenjohtajat kokoontuvat ensi viikolla.

Nykyisessä sopimuksessa on puolen vuoden irtisanomisaika, ja sen aikana osapuolten olisi neuvoteltava uusi sopimus. Jotta purkamiseen päädyttäisiin, se vaatisi viidestätoista osakkaasta enemmistön. Tätä ei vuosi sitten löytynyt.

– Lähellä on, että sopimus purettaisiin nyt jouluna. Nyt se pitäisi mitata. Pitäisi uskaltaa nostaa isot asiat pöydälle, mutta niitä on siirretty koko ajan eteenpäin. Eikä tämä tarkoita, että pitäisi alkaa riidellä. Miksi näistä asioista ei keskustella, jos halutaan kehittää toimintaa? Yhden SM-liigaseuran toimitusjohtaja tiivistää.

MTV Urheilu kysyi SM-liigan puheenjohtajalta Heikki Hiltuselta sitä, onko Jääkiekkoliiton ja SM-liigan välillä erimielisyyksiä tähän sopimukseen liittyen.

– Tällä hetkellä ei ole. Toki siellä on aina alueita, mitä halutaan kehittää Liigan omistajien näkökulmasta, ja alueita, mitä Jääkiekkoliitto näkee että, ne haluavat viedä eteenpäin. Niistä sitten keskustellaan ja neuvotellaan. Totta kai siellä varmasti välillä keskustellaan tiukastikin ja on keskusteltukin, ja siellä on varmasti alueita joissa näkemyserot ovat vahvoja, Hiltunen pyörittelee.

Myös Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela rauhoittelee tilannetta.

– Tietysti, kun on sovittu yhteistyösopimuksessamme erilaisista asioista, niin sopimukset ovat aina kompromisseja. Siellä on varmaan joitain asioita, jotka ehkä liitto ja Mestis haluaisivat olevan toisella lailla. Vastaavasti siellä on asioita, joiden SM-liiga toivoisi olevan eri lailla, Nummela kommentoi.

Erään SM-liigaseuran omistajaportaaseen kuuluva taho ei säästele sanojaan, kun voimassa oleva sopimus nousee keskustelunaiheeksi.

– Liitto kerää kaikki sympatiat ja pisteet kasvatus- ja muusta työstä. Vaikka liigaseurat sen nykypäivänä tekevät. Sen (liiton) on aina annettu toimia niin. Ei kukaan edes kritisoi niiden tekemistä.

– Mutta itseämme voimme syyttää myös siitä, miten me olemme laskeneet ne sellaiseen asemaan. Ja liiton kuuluukin pitää omia puoliaan. Sinne on taitavasti verhoiltu sellainen verkko, jossa ollaan molemmilla töissä johtavissa asemissa. Periaatteessa se on oikein, mutta periaatteessa ihan perseestä. On vain ajan kysymys, koska liiton – ei SM-liigan – kupla puhkeaa, omistaja täräyttää.

Soittokierros ympäri Suomen eri seuroihin paljastaa sen, että muutoksia halutaan, mutta riitelyyn ei suuria intressejä ole. Toisaalta nykyinen sopimus on niin laaja, että siinä täytyy tehdä kompromisseja.

Erään pienemmän liigaseuran pomo toivoo reaktioita kollegoilta.

– Toivottavasti viimeinen vuosi on herättänyt unisimmatkin SM-liigaseurat huomaamaan, että se sopimus ei vain voi joka vuosi uusiutua ilmoitusluontoisella tavalla. Muutoksia täytyy tulla. Näin ei voi jatkua, se on fakta, toteaa seurajohtaja.

Hiltunen: Sarja on auki

Yksi merkittävä keskustelunaihe on myös ollut sarjan avaaminen. Suurin osa jääkiekkoväestä on kulisseissa siitä samaa mieltä, että Mestiksestä pitäisi pystyä nousemaan SM-liigaan pelaamalla.

SM-liigan joukkuemäärä on kasvanut jo 15:een, ja kolme viimeisintä nousijaa ovat joutuneet todistelemaan olemassaoloaan. Kulisseista on kantautunut myös viestiä, että osaa pienemmistä seuroista vähätellään jopa liigan toimijoiden keskuudessa. Toisaalta se kuvastaa osittain myös nykytilannetta, jossa päätäntävalta asioissa on 15 osakkaalla.

SM-liigan puheenjohtaja Hiltunen on varma, että liiton puolella otettaisiin avosylin vastaan nousumahdollisuus karsintojen kautta.

– Me olemme lähteneet siitä, että sarja on auki, ja olemme sopineet liiton kanssa, miten sinne sarjaan pystyy nousemaan, Hiltunen linjaa viitaten Sportin, KooKoon ja Jukurien saapumiseen liigaan.

MTV Urheilun tietojen mukaan SM-liigajoukkueiden määrä olisi tulevaisuudessa ennemmin kasvamassa kuin vähentymässä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta toivottaisiin toista mitat täyttävää organisaatiota. Käytännössä se tarkoittaisi Kiekko-Espoota tai KHL:ssä pelaavaa Jokereita.

Nykyisen sopimuksen ollessa voimassa SM-liigassa ei kuitenkaan tulla näkemään karsintoja. Sen estää sekä SM-liigan osakassopimus että Jääkiekkoliiton ja SM-liigan välinen sopimus.

"Mestis olisi jo kuopattu ilman liigaseurojen rahaa"

Merkittävä asia sopimuksessa on myös seurojen velvoite tukea Mestistä. Kuusinumeroista summaa kutsutaan ainakin nimellä kehitysraha. Se ohjautuu liiton kautta Mestis-seuroille.

Tähän asiaan törmää vääjäämättä, kun kysyy sarjan avaamisesta liigaseurojen johtajilta. Kehitysrahan suuruudesta kertoo paljon se, että ennen koronaviruspandemiaa summa oli lähes viidennes koko Mestiksen liikevaihdosta.

– Täällä ei tiedetä totuuksia. Mestis olisi jo kuopattu ilman liigaseuroilta pumpattavaa rahaa. Lisäksi osa seuroista maksaa (Mestis-)pelaajien ja valmentajien palkat. Mutta ollaan sitä mieltä, että sarja pitäisi avata. Mitä sitten tapahtuisi (Mestikselle), kun se kehittämisraha otettaisiin pois? SM-liigaseuran omistaja pohtii.

– Me kustannamme vielä alle 20-vuotiaiden SM-sarjatoimintaa ja sarjajärjestelmää. Se maksaa seurasta riippuen 200 000-400 000 euroa kaudessa, erään liigaseuran toimitusjohtaja kertoo lisää.

Mikäli karsinnat palautettaisiin, rahavirta ja pelaajayhteistyö Mestiksen ja SM-liigan välillä loppuisi.

Mestis kuuluu Jääkiekkoliiton alle, ja sen pitäisi maajoukkuetoiminnan ohella olla liiton ykköstuote. Se on sitä – ainakin puheissa.

Kulisseissa on aiheuttanut närää liiton Mestikselle antama rahallinen tuki, joka on useiden lähteiden mukaan lähinnä näennäinen, miltei olematon.

Harri Nummela, voisiko Jääkiekkoliitto panostaa Mestikseen tulevaisuudessa rahallisesti enemmän?

– Liiton panostukset, ja ne mitä liigalta tulee, ovat Mestiksen suuntaan viime vuosina kyllä kasvaneet, mutta kyllä se raha on löydettävä, ja varmasti pystytään nykyistä paremmin vielä löytämään, sieltä seurojen oman liiketoiminnan, oman varainhankinnan ja muodostuksen kehittämisen kautta, Nummela tiivistää.

Mestiksen asema alkoi horjua, kun SM-liiga ja Jääkiekkoliitto ilmoittivat joulukuussa 2013 liigakarsintojen lopettamisesta ja tilalle otettavasta lisenssijärjestelmästä. Jokerit lähti KHL:ään kaudeksi 2014-15, minkä jälkeen sen hetkiset seurat toivoivat tilanteen jäädyttämistä hetkeksi, jotta tulevaisuutta voitaisiin miettiä rauhassa.

Toisin kuitenkin kävi. Tulijoita ovat sen jälkeen olleet Sport, KooKoo ja viimeisimpänä Jukurit.

Mestis tulee olemaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin kasvattajasarja.

– Tämä asia ei ole niin mustavalkoinen. Toki pelaajille ei makseta palkkaa, ja isossa kuvassa on aina huono, jos pelaajat eivät pysty tekemään sitä ammatikseen, pohtii eräs Mestis-toimija.

– Pitäisikö meidän reilun viiden miljoonan ihmisen väestönä todeta, että jos halutaan pitää liigassa 15 joukkuetta, niin voiko Mestiksessä olla palkkajoukkueita? Montako joukkuetta tähän maahan mahtuu?