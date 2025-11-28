Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kertoo epäluottamuksen Pelaajayhdistyksen kanssa olevan syvää. Hän vastaa myös kriittisiin kysymyksiin sarjauudistuksista.

Ensi SM-liigakaudesta on tulossa 17–18 joukkueen superkausi Helsingin Jokerien ja mahdollisesti toisen mukaan liittyvän Mestis-seuran myötä. Liigassa siirrytään sen jälkeen 14+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjamalliin. Käyttöön otetaan suorat nousut ja laskut.

Pääsarjapöydällä oli myös 12+10-malli, mutta siihen ei päädytty. Alemman sarjan kilpailukyky on herättänyt huolta.

SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä vastasi perjantaina, että hänen mielestään on hyvä verrata, missä alempi sarja tällä hetkellä menee ja mikä sen tulevaisuus voi olla.

– Keskitetyt tulot, joita ollaan jatkossa ohjaamassa merkittävä määrä alemmalle tasolle, muodostavat hyvän pohjan toiminnalle, Seppä sanoi oltuaan MTV Urheilun studiossa Teemu Niikon ja asiantuntija Lasse Kukkosen vieraana.

– Täytyy muistaa, että ei tarkoituskaan ole se, että pelkästään keskitetyillä tuloilla nostetaan alemman sarjan tasoa, vaan nyt annetaan mahdollisuus niille organisaatioille, jotka oikeasti haluavat ruveta tavoittelemaan paikkaa ylemmässä sarjassa. Se edellyttää niiltä organisaatioilta isoa työtä, mitä he ennakkokeskusteluissa ovat luvanneet. Kun he saavat sen mahdollisuuden, työ alkaa ja heidän on pystyttävä vastaamaan huutoon.