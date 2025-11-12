



SM-liigan tuoreella seurapomolla kovat tavoitteet – sarjajärjestelmästä jykevä linjaus: "Muutoksen pitää olla merkittävä" 2:06 Kiekko-Espoon tuoreella puheenjohtajalla Arto Linnervuolla selkeät tavoitteet – "Se on minun tärkeämpiä tehtäviäni". Julkaistu 8 minuuttia sitten Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Kiekko-Espoon uusi puheenjohtaja Arto Linnervuo kommentoi MTV Urheilulle seuran taloudellista tilannetta sekä otti kantaa käynnissä olevaan SM-liigan sarjakeskusteluun. Kiekko-Espoo ilmoitti lokakuun lopussa, että pitkään Kiekko-Espoon hallituksen puheenjohtajana toiminut Ami Rubinstein jättää tehtävänsä. Rubinsteinin tilalle nimettiin Arto Linnervuo. Linnervuo on siviiliammatiltaan juristi, mutta jääkiekko ja varsinkin espoolainen jääkiekko on aina näytellyt suurta roolia Linnervuon elämässä. Rakkaus ja intohimo saivat Linnervuon lopulta tarttumaan puheenjohtajapestiin. – Halusin tehdä jotain, mikä olisi merkityksellistä tälle yhteisölle. Olen aina tykännyt yhteisöllisistä projekteista. Toinen on se, että tykkään haastavista projekteista ja sellaisista, joista ei etukäteen tiedä, mitä matkan varrella tulee vastaan. Tässä projektissa yhdistyivät kaikki asiat tähän intohimoon ja rakkauteen. Tämä on minulle sydämen asia, Linnervuo kertoo MTV Urheilulle. Suomen kiekkokartalle kaudella 2018-19 palannut Kiekko-Espoo on rakentanut uutta tulemistaan askel kerrallaan. Viime kaudella Kiekko-Espoo palasi SM-liigaan 26 vuoden tauon jälkeen. Välissä Espoossa pelattiin liigakiekkoa Blues-nimen alla vuosina 1998-2016. Lue myös: Uutta tietoa SM-liigan kulisseista – ryhmittymässä tapahtuu Ensimmäinen kausi SM-liigassa oli taloudellisesti haastava ja seura teki hurjat 717 000 euron tappiot. Rajusta tilikauden tuloksesta huolimatta Kiekko-Espoon toimistolla ei olla huolissaan seuran tilanteesta.





– Se oli kaikille odotettukin asia. Totta kai pyritään aina parhaaseen mahdolliseen tulokseen, mutta yksinkertaisesti se, kun tullaan alemmalta sarjatasolta ylemmäs, niin se on valtava panostus, mikä vaaditaan hyvin lyhyessä ajassa. On ihan selvää, ettei kaikki tapahdu päivässä, kuukaudessa tai edes vuodessa. Osasimme odottaa sitä, ensimmäinen tilikausi tulee varmasti olemaan tappiollinen, Linnervuo sanoo.

– Meillä on kuitenkin hyvin sitoutunut omistajaporukka tässä mukana. Katsotaan enemmänkin pitkää aikaväliä, ja uskotaan, että tässä on todella paljon potentiaalia, Linnervuo jatkaa.

Linnervuo korostaa, että hänen tehtävänään on viedä Kiekko-Espoota eteenpäin seurana. Seuran tavoitteena on nostaa Espoo kaikilla mittareilla TOP3-SM-liigapaikkakunnaksi.

– Meillä pitää tietenkin aina urheilullisesti kilpailukykyinen joukkue, mutta sen lisäksi halutaan, että meillä on täällä taloudelliset edellytykset kunnossa. Minun tehtäväni on rakentaa Kiekko-Espoosta pitkäaikaisesti elinkelpoinen ja kannattava seura. Koko projekti on lähtenyt siitä, että oikeasti haluamme tehdä tästä kannattavaa ja järkevää taloudellisesti. Siihen suuntaan olemme nyt menossa.

Yksi Kiekko-Espoon taloudellinen murheenkryyni on kallis vuokrasopimus kotiareena Metro Areenan kanssa. Linnervuon ensisijainen tehtävä on neuvotella Kiekko-Espoolle taloudellisesti kannattavampi vuokrasopimus. Puhtaan vuokrasopimuksen lisäksi Linnervuo halua muuttaa nykyistä tulonjakoa Kiekko-Espoon ottelutapahtumista.

– Pitkäaikaisesti ei olla kestävällä pohjalla tällä hallisopimuksella. Olemme vähän eri tilanteessa kuin muualla. Olosuhdekysymys on minun tärkeimpiä tehtäviäni tässä aluksi, mikä on pakko saada tässä kuntoon. Tällä hetkellä yhtälö ei ole vielä siellä, missä sen haluaisimme olevan. Nyt on yksinkertaisesti pakko löytää se yhteinen tie eteenpäin, Linnervuo sanoo.

"Muutoksen pitää olla riittävän iso"

Toinen Linnervuon mainitsema tärkeä tehtävä liittyy käynnissä olevaan SM-liigan sarjajärjestelmäkeskusteluun.

Koska Kiekko-Espoo on vielä niin tuore liigaosakas, ei sillä ole äänioikeutta marraskuun osakaskokouksessa, jossa SM-liigaseurat äänestävät sarjajärjestelmämuutoksista.

Vaikka äänioikeutta ei ole, on Kiekko-Espoo pyrkinyt tuomaan aktiivisesti oman kantansa kuuluviin.

– Olemme päässeet osaksi keskusteluja ihan siinä missä muutkin. Pyrimme kaikin keinoin olemaan mukana ja vaikuttamassa siihen, mitä tästä syntyy, Linnervuo vakuuttaa.

MTV Urheilun tietojen mukaan SM-liigan strategiaryhmä antoi hiljattain seuroille esityksen kahdesta eri vaihtoehdosta. Toisessa ehdotelmassa joukkueita on kahden portaan sarjamallissa 14+10 ja toisessa 12+10.

Ehdotelmat ovat jakaneet mielipiteitä suurien ja pienempien seurojen kesken.

Linnervuon mukaan Kiekko-Espoo jakaa huolen SM-liigan tasosta ja taloudellisista olosuhteista. Seuran mielestä SM-liigan sarjajärjestelmä tarvitsee kunnollista remonttia.

– Muutoksen on oltava riittävän iso, ja se pitää läpi viedä sellaisessa aikataulussa, että näemme muutoksen vaikutukset nopeasti. Olemme tilanteessa, jossa pitäisi ajatella kollektiivin etua ja tehdä päätöksiä miettien, mikä on kollektiiville parasta, Linnervuo avaa.

– Muutoksen pitäisi olla merkittävä ja sitä pitäisi lähteä toteuttamaan rohkeasti. Itse näen, että varmasti muutos on suurempi, jos mennään pienemmällä määrällä joukkueita. Viittaan tässä 12 joukkueeseen, Linnervuo sanoo.

Sarjajärjestelmäkeskustelussa on joukkuemäärän lisäksi noussut vahvasti esiin myös tällä hetkellä Mestiksessä pelaavan Jokereiden rooli suunnitteilla olevassa yhtälössä.

Jos Linnervuolta kysytään, näkisi hän mieluusti Jokerit samassa sarjassa kuin Kiekko-Espoo.

– Jokereiden uusi paluu on tehnyt minuunkin vaikutuksen. Ne yleisömäärät ja kiinnostus, mitä Jokerit on saanut liikkeelle Mestiksessä, ovat olleet todella vakuuttavia. Puhumme hienosta ja isosta jääkiekko- ja urheilubrändistä. Kiekko-Espoo tietysti hyvin mielellään pelaisi Jokereita vastaan. Ehdittiin heidät Mestiksessä kuitenkin kohdata ja oli aivan mieletön fiilis. Espoo kyllä toivoisi, että pääsisimme Jokeritakin vastaan pian taas pelaamaan, Linnervuo sanoo.