Jääkiekon Liiga- ja Mestis-joukkueet haluaisivat luopua tavasta kätellä vastustajan pelaajat otteluiden jälkeen. Vallitsevasta flunssa-aallosta huolestuneet pelaajat ottivat yhteyttä Suomen jääkiekkolijat -pelaajayhdistykseen, joka teki asiasta selvityksen.
Joukkeet kannattivat kättelystä luopumista selkeällä enemmistöllä vastatessaan kysymykseen, "olisiko paikallaan olla kättelemättä tai nyrkkitervehtimättä marraskuussa tautien levikin minimoimiseksi?".
Liiga-joukkueista 14 ja Mestis-joukkueista 10 vastasi, että "pitäisi olla kättelemättä". Kaksi liigajoukkuetta valitsi vaihtoehdon "ei kantaa". Kullakin joukkueella oli selvityksessä yksi ääni.
Myös NHL:n tapa kätellä vain ratkaisevan pudotuspelin jälkeen kiinnosti joukkueiden pelaajia kovin heikosti. Liiga-joukkueista 13 ja Mestis-joukkueista 9 vastasi tähänkin ajatukseen, että "pitäisi olla kättelemättä".