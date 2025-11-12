MTV Urheilu on haarukoinut jääkiekon SM-liigan tähtien tuloja vuoden 2024 verotiedoista.

Toimitus on selvittänyt muun muassa HIFK:n teholinkojen Iiro Pakarisen ja Jori Lehterän, Kärpät-taituri Teemu Turusen ja Pelicansin syömähampaan Ryan Laschin tulot.

Tänään julkaistuissa vuoden 2024 verotiedoissa Pakarisen ansiot olivat 272 574 euroa ja Laschin peräti 323 350 euroa. Lehterällä oli tuloja 113 820 euroa ja Turusella 150 991.

Laschin haastajaksi SM-liigan palkkakunkkukisassa voi nostaa ainakin JYPissä ja Kärpissä vuonna 2024 pelanneen Reid Gardinerin 316 434 euron tuloilla.

Myös Ässissä pelanneella ruotsalaisella tähtivahdilla Niklas Rubinilla oli jättitulot, peräti 247 619 euroa.

Pakarinen oli SM-liigan ansiokunkku vuonna 2023 vajaan 265 000 euron tuloilla perässään Lasch reilun 243 000 euron tienesteillä.

Leppäseltä halpoja tehoja

Pohjois-Amerikkaan viime kauden jälkeen siirtynyt puolustaja Atro Leppänen oli jo vuonna 2024 yksi SM-liigan puhutuimmista pelaajista. Hän murtautui Leijoniin kaudella 2023–2024, ja viime syksynä alkanut liigakausi oli häneltä historiallinen: Leppänen voitti Sport-paidassa koko sarjan pistepörssin (21+42=63) ja tyhjensi palkintopöydän.

Leppäsen tehot tulivat Sportin kannalta hyvin halvalla, sillä puolustajan tulot kalenterivuodelta 2024 olivat 34 845.

Urheilijoiden tuloja vertailtaessa on otettava huomioon urheilijoiden mahdollisuus rahastoida tulojaan. Urheilijoilla on oikeus siirtää urheilutuloistaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 prosenttia bruttotuloistaan 100 000 euroon saakka.

10:50 Ketkä ansaitsivat eniten? Tämän tuoreet verotiedot kertovat.

Juttuun lisätty Gardinerin ja Rubinin tulot pian julkaisun jälkeen.