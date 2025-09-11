Helsingin Jokerien osaomistaja Max Seeck vannottaa, ettei seuran sidosryhmissä maistu alkavan Mestis-sesongin kynnyksellä välikaudelta, vaikka Suomi-kiekon kulisseissa väännetään suurta sarjauudistusta. Jokerit pyrkii olemaan mukana uudistetussa SM-liigassa.

Kirjailijana ja elokuvaohjaajana tunnettu Seeck, 40, on vannoutunut Jokerit-fani. Hän lähti mukaan seuran omistajaportaaseen pari vuotta sitten. Seeck on osaomistaja Jokerit Helsinki Oy:ssa, samaan tapaan kuin esimerkiksi seuralegenda Ossi Väänänen ja tuottajamoguli Markus Selin.

– Se on ollut ehdottomasti hyvä päätös. Jokerit on aina ollut minulle rakas seura. Ossi (Väänänen) pyysi minua silloin mukaan, enkä ole kyllä katunut päivääkään, Seeck sanoo MTV Urheilulle.

Seeck kuuluu myös Jokerien hallitukseen. Hän ei ole kommentoinut seuraan liittyviä asioita julkisuudessa pariin viime vuoteen.

– Enemmän roolini on tukeva. Hallituksessa on tiettyjä vaikutusmahdollisuuksia, mutta meidän pohjavireemme on se, että puheenjohtaja Mikko Saarnin visiota toteutetaan. Hänellä on selkeä ajatus hommasta.

Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Max Seeck.

Jokerit lähti viime kauteen isoilla panoksilla. Seura pyrki nousemaan SM-liigaan pelaamalla, mutta ei onnistunut peittoamaan Lahden Pelicansia liigakarsinnoissa.

– Jos ajattelee, että viime kaudelle oli iso lataus, että nyt noustaan, niin sitten kun Pelicans oli vahvempi, niin se oli kova pettymys. Fanit olivat varmasti aika väsyneitä. Takki oli tyhjä myös kannattajilla, ei vain joukkueella, Seeck pohtii lähtökohtia alkavaan kauteen.

SM-liigan taustoilla puuhataan sarjauudistusta, jonka osalta päätöksiä voidaan odottaa jopa syksyn aikana. Jokerit on viestinyt vahvasti tahtotilastaan, se haluaa olla mukana uudistuvassa pääsarjassa.

Onko nyt Mestiksen osalta siis edessä välikausi, kun saattaa olla, että nousu tapahtuu joka tapauksessa, kun liigaseurat saavat sovittua tulevasta?

– Kun vieläkään ei ole selvyyttä, niin tunnelma on odottava. En kuitenkaan kutsu tätä miksikään välikaudeksi. Viime kausi sytytti, ja taas voidaan mennä päätyyn asti.

Pelottaako sinua seuran omistajana, että viime vuonna nähty Jokerit-buumi ei kestä Mestiksessä?

– Se on hyvä kysymys. Jos tässä joudutaan 5 tai 10 vuotta pelaamaan Mestistä, niin kyllä se kärsivällisyyttä koettelee. Jokerit kuuluu Liigaan, eikä vain Jokerit-fanien ja omistajien mielestä. Jos menet kadulle kyselemään gallupia, niin kyllä siellä suurin osa on sitä mieltä. Jokerit aiheuttaa tunteita.

– Koko organisaatio on valmistautunut siihen, että ollaan liigakelpoisia. Kaikki tähtää siihen, että ollaan vuoden päästä SM-liigassa, pelaamalla tai jollain muulla tavalla.

Jokerit pyrkii pelaamaan tänään alkavalla kaudella ainakin osan otteluista Ilmalan areenassa. Seeck myöntää yllättyneensä, miten kauan asiasta on neuvoteltu. Hän korostaa, että mahdollisesta läpimurrosta tiedottaa aikanaan Jokerien oma viestintä.

– Hallihan on hyvässä kunnossa. Itse kävin siellä hiljattain. Asiasta sopiminen on kestänyt toivottua kauemmin. Pianhan se on pakko saada jonkinlainen sopimus, että pelataanko vai ei. Koko kautta ei varmasti saada pelata siellä, mutta olisi mahtavaa jokunen peli siellä pelata. Kyllä me kovasti halutaan kotiin, Seeck päättää.

