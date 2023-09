Näin HIFK:ssa suhtaudutaan Jokereiden paluuseen – asiaan liittyy uusi erikoisjärjestely

Pääkuvan video: Jokerien lähtö Hartwall Arenaan loi dramaattisen vaiheen yhteiseen historiaan HIFK:n kanssa, tuoreessa Jokerit-dokumentissa kerrotaan.

Sponsor Insightin tekemän tutkimuksen mukaan Helsingin IFK on kotimaan suurimman palloilusarjan eli jääkiekon SM-liigan suosituin joukkue. Edes tämä ei riitä siihen, että HIFK voisi operoida pelkästään ydintoiminta-alueellaan, eli jääkiekon parissa.

– Meidän on täytynyt miettiä sitä, että miten pysymme riittävän kilpailukykyisinä suhteessa meidän pääkilpailijoihimme. Meidän on pitänyt löytää muitakin taloudellisia tukijalkoja perusliiketoiminnan tueksi. Tuo on ollut tärkeä asia HIFK:n strategiassa jo pidemmän aikaa, HIFK:n toimitusjohtaja Markus Lindström sanoo MTV Urheilulle.

Lindström puhuu tilanteessa, jossa HIFK on tehnyt puolen vuoden sisällä kaksi isoa yritysliikettä. HIFK osti Red Events -nimisen tapahtumatuotanto- ja henkilöstövuokrausyrityksen helmikuussa 2023. Tänä kesänä HIFK perusti Red Events Restaurants -nimisen yrityksen, joka vastaa jatkossa Helsingin jäähallin ravintolatoiminnasta.

Kuulostaa luontevalta. Helsingin jäähallin pääkäyttäjä vastaa hallin myyntipisteistä. Mutta kun asiaa tarkistelee talouskulmasta, päästään silmiinpistävien lukujen pariin.

Helsingin HIFK:n taustayhtiön Oy HIFK-Hockey Ab:n liikevaihto nousi päättyneellä tilikaudella 10,9 miljoonaan euroon (8,7 miljoonaa euroa edellisellä tilikaudella). Liikevaihto oli Oy HIFK-Hockey Ab:n historian suurin.

Tuoreiden yrityskauppojen myötä HIFK:n liikevaihto kasvaa entisestään.

– En usko, että se kipuaa vielä tulevalla kaudella ihan 20 miljoonaan euroon, mutta kyllä se sinne 16–17 miljoonan euron välimaastoon rupeaa asettumaan. Tuo on paras mahdollinen arvio tällä hetkellä. Puhutaan merkittävästä kasvusta, HIFK:n toimitusjohtaja Lindström laskeskelee.

Käyttöaste huutaa hoosiannaa

Lindström painottaa, että HIFK:n on täytynyt miettiä niin sanottuja muita lähtöjä, koska sen nykyinen kotiareena, Helsingin jäähalli on viritetty infrastruktuurin osalta äärimmilleen.

Vuonna 1966 valmistuneeseen halliin on tehty jälleen kesän aikana remonttia. Lindström viittoilee hallin ylätasanteen katsomoaukolta kohti kattoa, mistä paljastuvat täysin uusiksi laitetut valaisuratkaisut.

Uutta ilmettä näkyy myös käytävillä. HIFK, sen tytäryhtiö Red Events Restaurants ja hallin omistaja Jääkenttäsäätiö ovat uudistaneet hallin myyntipisteitä, joihin on tuotu muun muassa lisää tummaa värimaailmaa sekä informatiivisia näyttötauluja.

Juttu jatkuu kuvan alla.

– Olosuhteet ovat vaatineet sitä, että meidän on pitänyt olla innovatiivisia jo matkan varrella, jotta olemme voineet ulosmitata nykyisen ympäristön mahdollisuuksia. Olemme nyt tuon suhteen aika lähellä maksimia, Lindström kaavailee.

Helsingin jäähalli on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun isoin sisätapahtuma-areena. Hallin käyttöaste on aivan tapissa, koska Helsingin toinen iso sisäareena, eli Helsinki-halli (vanha Hartwall Arena) on sen venäläisomistajien pakotteiden takia poissa käytöstä.

HIFK pelaa jäähallissa vuoden aikana 30 runkosarjaottelua sekä mahdolliset pudotuspelit päälle. Tämän lisäksi hallissa järjestetään lukuisia konsertteja sekä muita isoja yleisötapahtumia.

Tämä kaikki johtaa siihen, että HIFK on saanut käydä tarkkaa keskustelua niin Jääkenttäsäätiön kuin SM-liigan kanssa siitä, mistä sopivat pelipäivät löytyvät.

– Tiedämme, että ihan jokainen ottelupäivä ei ole aivan optimissa paikassa. Silloin pitää pystyä sopeutumaan kaikkeen. Juuri näillä hetkillä innovatiivisuus nousee vahvasti esille. Nuo hetket ja nuo haasteet ovat olleet meille isoja kasvunpaikkoja, että miten pystymme tekemään noillekin päiville hyvin merkityksellisiä tapahtumia, Lindström myöntää.

Kaiken päälle Helsingin vanhaan halliin astelee nyt HIFK:n tuttu arkkivihollinen – Helsingin Jokerit.

Osallisena myös Jokereiden tapahtumissa

Jokerit lähti SM-liigasta KHL:ään kesällä 2014. Retki päättyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Nyt Jokerit tekee paluuta Suomen kiekkokaukaloihin, kun se aloittaa uuden tulemisensa maan toiseksi korkeimmalta sarjatasolta eli Mestiksestä. Jokerit pelaa tulevalla kaudella 11 kotiottelua Helsingin jäähallissa.

Täten se palaa niihin ympyröihin, joista se poistui vuonna 1997, kun silloinen Hartwall Arena valmistui.

Miten HIFK:ssa suhtaudutaan Jokereiden paluuseen?

– On tärkeää, että kilpailua on olemassa. Sitä on ollut koko ajan, vaikka he ovat pelanneet eri sarjassa. Puhutaan kuitenkin siitä, että mihin kukin täällä pääkaupunkiseudulla käyttää omaa vapaa-aikaansa. Totta kai nyt eteen tulee vähän erityyppinen momentti, kun olemme samassa hallissa. Se luo tähän omanlaisen mausteen, HIFK-pomo Lindström pyörittelee.

– Jos miettii pääkaupunkiseutua ja päivän puhetta, niin jääkiekko on tällä hetkellä isosti esillä. Se on erinomainen asia niin koko seudulle, lajille kuin HIFK:lle. Kilpailu tietää sitä, että meidän on pidettävä omasta tuotteestamme huolta ja meidän on oltava hereillä sen suhteen, että miten pystymme kehittämään sitä suhteessa muihin toimijoihin. Näen tuon kilpailullisen elementin oikein hyvänä asiana, Lindström jatkaa.

Kaiken lisäksi HIFK on vahvasti läsnä myös silloin, kun Jokerit pelaa kotiotteluitaan Helsingin vanhassa jäähallissa. HIFK kun vastaa myös silloin hallin kioski- ja olutmyynneistä.

– Haluamme hoitaa kaikki asiakkaat kunnialla – riippumatta siitä, että kuka täällä vierailee. Meidän seuramme iso arvo on se, että haluamme tuoda ihmisiä yhteen ja haluamme pitää heistä huolta. Ihan sama kenen kotiottelu tai kenen tapahtuma täällä on, niin pidämme huolen, että palvelu pelaa. Se on kunnia-asia, Lindström takaa.

Kova tulikaste

HIFK on mukana myös jo pidemmän aikaa viritteillä olleessa Helsinki Garden -hankkeessa. Helsinki Garden on nykyisen vanhan jäähallin viereen sijoittuva iso kokonaisuus, johon on määrä rakentaa areenan lisäksi muun muassa hotelli-, toimisto- ja liiketiloja.

– Hanke etenee ja HIFK on siihen sitoutunut. Meidän pitää kuitenkin elää arjen mukaan, mikä on tärkeää sekä urheilullisella että muun toiminnan puolella. Keskitymme nyt täysillä siihen, että hoidamme arjen laadukkaasti maaliin, Lindström toteaa Gardeniin liittyen.

Lindström, 51, aloitti HIFK:n toimitusjohtajana 1.5.2022. Hän seurasi tehtävässään Jukka Valtasta, joka siirtyi omasta tahdostaan syrjään.

Lindström ei hypännyt täysin uusien tehtävien pariin. Hän ehti toimia aiemmin muun muassa HIFK:n myyntijohtajana.

– Tämä on nyt 11:s kausi, jonka aloitan tässä organisaatiossa. Vahva tunne on edelleen läsnä, eikä intohimo ole kadonnut yhtään minnekään. Rakastan tätä työtä ja meidän yhteisöämme, Lindström hymyilee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Lindströmin ensimmäinen toimitusjohtajakausi ei ollut mitään täyttä ruusuilla tanssimista. Lindström kohtasi heti syksyllä raakoja realiteetteja, kun HIFK:n liigajoukkue ui syvissä vesissä.

Tuolloin mediassa spekuloitiin muun muassa sillä, mikä päävalmentaja Ville Peltosen tai urheilujohtaja Tobias Salmelaisen asema on. HIFK:ssa pysyttiin rauhallisina.

– Kausi oli värikäs ja se jäi monella tapaa mieleen. Voisi kuvailla, että se oli ikään kuin down and up -menoa. HIFK on todella tärkeä juttu monille ihmisille niin pääkaupunkiseudulla, koko valtakunnassa kuin myös valtakunnan rajojen ulkopuolella. Se on hienoa ja tuo on sellainen juttu, mitä meidän pitää pystyä vaalimaan, Lindström painottaa.

HIFK on yksi Liigan tämän kauden suurimmista mestarisuosikeista. Aseman voi perustella muun muassa sillä, mitä seura teki menneen kesän aikana. HIFK hankki jo valmiiksi vahvan rungon päälle sellaisia pelaajia kuten Jori Lehterän, Leo Komarovin, Petteri Lindbohmin ja Joni Ikosen.

– Todella kiinnostavaa nähdä, että miten pelit lähtevät liikkeelle. Isot odotukset ovat läsnä kausi toisensa jälkeen. Olemme kokeneet tuon niin, että saamme tuosta voimavaraa. Meillä on selkeä tavoite sen suhteen, että mitä haluamme ja mitä tavoittelemme, Lindström nyökyttelee, viitaten visioon nimeltä mestaruus.