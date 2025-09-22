Jääkiekon SM-liigan kauden kaksi ensimmäistä viikkoa ovat nostaneet MTV Urheilun asiantuntijalle Karri Kivelle esiin kiinnostavia nuoria pelaajia sekä huolta parin seuran maalivahtitilanteesta.

Viikonloppuna nähtiin ikävä hetki, kun Ässistä Kärppiin siirtynyt tähtimaalivahti Niklas Rubin loukkaantui pelin ulkopuolella tapahtuneessa tilanteessa. Pistepörssin kärjessä taas on yllätysmies Ilveksestä.

Karri Kiven muistikirjaan on tallentunut ensimmäisiltä liigaviikoilta muitakin huomionarvoisia asioita.

Niklas Rubinin loukkaantuminen

Niklas Rubin jäi jään pintaan Kärppien vierasottelussa Ässiä vastaan.

On todella harvinaista, että Kärpät vetää Porissa väkeä, mutta lauantaina Isomäkeen saapui paikalle yli 5 000 katsojaa. Kivi pani merkille, että viime kaudella Ässissä torjunut Rubin loukkaantui saman maalin edessä kuin vuosi sitten kauden avausottelussa.

– Se, kuinka Porin yleisökin hiljeni, vaikka kyse oli vierasjoukkueesta, oli aika vaikuttavaa. Jopa Ässien joukkueen peli vähän sekosi siitä. Selvästi heilläkin tuli jonkinlainen myötätuntoreaktio viime vuodesta, Kivi sanoo.

Rubinilla on todennäköisesti edessään pidempi pelitauko. Kärpillä on tällä hetkellä laittaa maalilleen vain 20-vuotias tulokasvahti Visa Vedenpää. Huipputason suomalaisveskareita on vapailla markkinoilla, mutta Liigassa on muitakin seuroja maalivahtien tarpeessa.

Matic Török

Ilveksen tämän kauden slovenialaishankinta on pistepörssin kärjessä tehoin 3+7=10. Tampereella tuskin odotettiin KooKoosta tulleelle 22-vuotiaalle hyökkääjälle tällaista alkua, vaikka hänet tiedettiin lupaavaksi pelaajaksi.

– Hän oikein pursuaa peli-iloa. Mahtava alku nuorelle miehelle. On aivan hullu treenaamaan, ja että siitä saa palkinnon, se on musiikkia korville. Hän on tullut tänne 16-vuotiaana kasvamaan ammattilaiseksi eikä ole jäänyt lepäämään laakereilleen, Kivi toteaa.

Sami Vatanen show

Kokenut ammattilainen on palannut SM-liigaan ja Jyväskylään. Jos NHL:ssä puhutaan omalla panoksellaan seurassa käänteentekevistä franchise-pelaajista, niin Vatanen on todellakin sellainen JYPille.

– Kai tuollaisia maaleja ja syöttöjä voi Liigassa tehdä, Kivi naurahtaa tehot 1+3 neljässä ottelussa tehneen Vatasen aloituksesta.

– Toivottavasti tuo poikisi muitakin tällaisia palaajia, jotka valaisisivat uskoa omaan seuraansa. Samalla tavalla kuin Jesse Joensuu tuli meille silloin, kun minä olin Ässissä. Kyllä hän toi sellaisen mahtavan tunteen taloon.

Samuli Niinisaari

SaiPassa kapteeniksi tämän kauden ryhmästä nostettu pakki on tehnyt jo kolme maalia alkukauden peleissä. KooKoon junioreista yliopistopelaajaksi Yhdysvaltoihin aikoinaan lähtenyt haminalainen on tehnyt vahvan esiintulon SM-liigassa.

– On ollut vasta vuoden Suomessa ja SaiPassa. Hän on kuitenkin rooliltaan ihan peruspuolustaja, Kivi kehuu Niinisaaren alkua.

Stefanos Lekkasin jaksaminen

KalPan viime kauden mestarimaalivahti on aloittanut tähän mennessä kauden kaikki viisi ottelua. Viime vuonna vastuuta Lekkasin kanssa jakanut Juha Jatkola lähti täksi kaudeksi KooKoon maalille. 18-vuotias lupaus Patrik Kerkola voi olla loukkaantumisen takia kuukaudenkin sivussa. Paikkaajaksi KalPa hankki Mestiksen IPK:sta Ässien viime kauden maalivahdin Topias Rovion.

– Lekkashan on pelannut nyt kaikki pelit, ja hänellä on niin kuluttava ja räjähtävä tyyli, että KalPan täytyy kohta alkaa jakaa kuormaa, ettei käy mitään. Ei hän voi kuitenkaan joka peliä pelata, Kivi huomauttaa.

Leo Tuuva

Tästä kaverista tiesivät ennen kauden alkua vain harvat nuoriin lupauksiin perehtyneet tarkkasilmät. Lukon kakkosketjun laidalla häikäiseviä otteita väläytellyt 19-vuotias Leo Tuuva on aloittanut kauden tehoin 1+4 ja kantaa nyt viime vuoden runkosarjavoittajan riveissä kultakypärää.

Lue kuka MTV Urheilun asiantuntijoista ennusti Tuuvan läpimurron:

Neljä vuotta sitten Lukon akatemiaan siirtynyt lappeenrantalainen on tehnyt näyttävän sisääntulon aikuisten tasolle.

– Näin häneltä yhden Ässiä vastaan pelatun treenipelin, jossa hän tuli suoraan silmille. Kun poimimme Liigaviikon kauden avaukseen pelaajia, Tuuva oli minulla kakkosvaihtoehtona nostoksi.

– Hän on todella lahjakas jätkä hyökkäyksellisesti. On sellainen pelaaja, että jo pelkästään häntä viitsii lähteä katsomaan hallille. Hänen pelityylinsä on niin hieno, Kivi hehkuttaa.

Eetu Peltola

Jos JYPistä nostettiin Sami Vatanen esiin, on muistutettava myös tuplamäärän pinnoja takoneen Eetu Peltolan kauden avauksesta.

– Pakko nostaa vielä hänet esiin. Vasemmalta pakilta neljään peliin tehot 2+6=8.