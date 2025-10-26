Rauman Lukko nimitti Eric Gelinasin tällä kaudella seurahistorian ensimmäiseksi ulkomaalaiseksi kapteenikseen. Kanadalaistähden taso on kuitenkin pudonnut hämmentävän paljon viime kaudesta, mikä on ihmetyttänyt myös MTV Urheilun asiantuntijoita.
Urallaan yli 180 ottelua NHL:ssä pelannut Gelinas saapui Raumalle kesken viime kauden Sveitsistä. Puolustajajärkäle esiintyi SM-liigassa parhaillaan dominoivalla tasolla.
193-senttinen ja 105-kiloinen Gelinas takoi 21 runkosarjan otteluun tehot 6+11, minkä jälkeen 11 pudotuspelissä syntyi tehot 2+6.
Loistokauden jälkeen Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä kertoi Gelinasille, että haluaisi tehdä hänestä raumalaisten uuden kapteenin. 34-vuotias kanadalainen oli aiemmin kantanut vain A-kirjainta rinnassaan.
– Olin yllättynyt viime kauden jälkeen, kun päätöspalaverissa Lämsä kertoi asiasta, Gelinas muistelee MTV Urheilun haastattelussa.
– Kaiken lisäksi olen ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni Lukon historiassa. Se on uskomaton kunnia.
Painavaa kritiikkiä
Tällä kaudella Gelinas on kuitenkin ollut vain varjo itsestään.
Kauden 17 ensimmäiseen peliin Lukon kapteeni on tehnyt vain yhden maalin, minkä lisäksi vyöllä on vaivaiset kolme syöttöpistettä. Suurin huolenaihe ilmenee tehotilastosta, joka on peräti 9 osuman verran pakkasella.
Gelinasin raju tasonpudotus ei ole jäänyt MTV Urheilun asiantuntijoilta huomaamatta.
– On kyllä (pelannut) ihan alta lipan, hämmästeli Karri Kivi lauantain Liiga-studiossa.
– Koko olemuskin on ollut ihan eri. Viime vuonna se oli terästä ja kuti paukkui koko ajan siniseltä, niin nyt ei mitään.
Kivi on yllättynyt, sillä hänen mielestään Gelinasin ja nuoren Arttu Välilän muodostaman pakkiparin tulisi toimia varsin hyvin.
Eric Gelinas ei ole yltänyt enää kapteenina viime kauden tasolleen.Elmeri Elo / All Over Press
Jukka Lohva kysyykin asiantuntijoilta, onko rintaan printattu C-kirjain tuonut Gelinasille kestämättömän paljon paineita?
– Uskon, että se on, toteaa Juhamatti Aaltonen.
– Luullaan, että pitää olla jotain muuta mitä on. Viime vuonna hän oli mielestäni ihan ylikylän jätkä tähän sarjaan. Puolustajan ensimmäinen homma olisi kuitenkin olla päästämättä maaleja, niin tuo -9 (tehotilasto) on aika karmea.
Aaltosen mielestä Gelinas pelaa tällä hetkellä aivan liian pehmeästi.
– Hänhän voisi painaa pää alhaalla SM-liigassa tuolla kropalla. Jos suhun törmää, niin käy toiselle kipeää, Aaltonen murjaisee.
– En tiedä, onko sitten liikaa paineita ja itseluottamus mennyt hukkaan. Onhan se iso vastuu olla kapteeni, mutta en tiedä mikä siinä on, että alkaisi liikaa miettimään asiaa. Siihen on syy, miksi hänet on nimetty kapteeniksi, eikä Lämsä olisi varmaan halunnut hänen muuttuvan mitenkään viime kaudesta, vaan jatkamaan samaan tahtiin.
Lukko kärsi lauantaina 2–3-vierastappion Porin Ässille viikon toisessa Satakunnan derbyssä. Raumalaiset majailevat sarjataulukossa tällä hetkellä kolmantena. Ensi viikonloppuna Lukko pelaa kaksi ottelua Vaasan Sportia vastaan.