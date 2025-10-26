Juuri nyt Avaa

– Olin yllättynyt viime kauden jälkeen, kun päätöspalaverissa Lämsä kertoi asiasta, Gelinas muistelee MTV Urheilun haastattelussa.

Loistokauden jälkeen Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä kertoi Gelinasille, että haluaisi tehdä hänestä raumalaisten uuden kapteenin. 34-vuotias kanadalainen oli aiemmin kantanut vain A-kirjainta rinnassaan.

193-senttinen ja 105-kiloinen Gelinas takoi 21 runkosarjan otteluun tehot 6+11, minkä jälkeen 11 pudotuspelissä syntyi tehot 2+6.

Urallaan yli 180 ottelua NHL:ssä pelannut Gelinas saapui Raumalle kesken viime kauden Sveitsistä. Puolustajajärkäle esiintyi SM-liigassa parhaillaan dominoivalla tasolla.

Rauman Lukko nimitti Eric Gelinasin tällä kaudella seurahistorian ensimmäiseksi ulkomaalaiseksi kapteenikseen. Kanadalaistähden taso on kuitenkin pudonnut hämmentävän paljon viime kaudesta, mikä on ihmetyttänyt myös MTV Urheilun asiantuntijoita.

SM-liigaseura teki historiallisen nimityksen – nyt tulee kovaa kritiikkiä: "Aika karmea"

Painavaa kritiikkiä

Gelinasin raju tasonpudotus ei ole jäänyt MTV Urheilun asiantuntijoilta huomaamatta.

– On kyllä (pelannut) ihan alta lipan, hämmästeli Karri Kivi lauantain Liiga-studiossa.

– Koko olemuskin on ollut ihan eri. Viime vuonna se oli terästä ja kuti paukkui koko ajan siniseltä, niin nyt ei mitään.