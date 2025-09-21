Ilveksen slovenialaishyökkääjä Matic Török viilettää jääkiekon SM-liigan pistepörssin kärjessä hurjalla tehotahdilla.

Kauden kolmella tappiolla aloittanut Ilves voitti lauantaina ensimmäisen jääkiekkoliigan kotiottelunsa 8 626 katsojan edessä. Ilves kukisti Rauman Lukon maalein 6–3.

KooKoosta siirtynyt slovenialainen hyökkääjä Matic Török kokosi tehot 1+4=5. Pistepörssin kärkeen nousseella Törökillä on viidestä ottelusta jo kymmenen (3+7) tehopistettä.

– Erittäin tärkeä voitto. Omiin meni tosin liikaa. Hyökkäyspeli on sujunut kauden alusta lähtien. Olen ollut onnekas, kaikki on tuntunut onnistuvan, Török sanoi MTV Katsomon haastattelussa.

Matic Törökillä kulkee.Photomotion / All Over Press

MTV Urheilun studioemäntä Suvi Puukangas heitti Törökin haastattelun jälkeen asiantuntija Lasse Kukkoselle iloisen kysymyksen.

– Jääkiekko on aina kivaa, vai mitä, Lasse?

– On varsinkin, jos on tuollaisessa rapsakassa 120 pisteen kausitahdissa, niin on varmasti kivaa jääkiekko, Kukkonen vastasi Törökin tahtiin viitaten.

Asiantuntija jatkoi, ettei tosin tiedä, miltä tuossa tilanteessa tuntuu.

5:59 Katso ja kuuntele, miten Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä hehkutti Matic Törökiä ja millaista huomautettavaa hänellä myös oli. Lukko-luotsi Tomi Lämsän kommentit pelistä ovat niin ikään tällä videolla.

Puolustajille lisää osumia

Lähes tasan vuosi sitten eli 28. syyskuuta Ilves voitti Lukon Tampereen areenassa 3–2, ja puolustajat tekivät kaksi maalia. Ilveksen 26 maalista 14 oli tehnyt silloin puolustaja.

Ennen lauantain ottelua Ilveksen puolustajista vain Simon Johansson oli onnistunut maalinteossa. Nyt onnistuivat myös Arttu Pelli ja Radek Kucerik.

Puolustajat tekivät nyt kuudesta maalista kolme. Pelli oli ennen ottelua laukonut 25 kertaa, mikä oli Ilveksen suurin lukema.

Nollapelin perjantaina torjunut Lukko-vahti Daniel Salonen vaihdettiin pois 5–2-maalin jälkeen, eikä tilalle tullut Jooa Sammalniemi päästänyt ainuttakaan kiekkoa taakseen. Ilves teki viimeisen osumansa tyhjään maaliin.