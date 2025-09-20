Kärppien maalivahti Niklas Rubin loukkaantui jo ensiminuuteilla paluussaan Poriin.
Kärppien Niklas Rubin makasi tuskissaan jäässä, kun Porin Ässien ja oululaisten välistä jääkiekon SM-liigan ottelua oli tahkottu vain reilut kolme minuuttia. Ruotsalaismaalivahti joutui jättämään kaukalon. Poistuessaan hän löi mailallaan raivoissaan pleksiin.
Kärppien maalille vaihdettiin Visa Vedenpää.
Rubin edusti kolme viime kautta juuri Ässiä. SM-liigan maalivahtieliittiin kuuluva veräjänvartija on aloittanut ensimmäisen kautensa Kärpissä ja pelasi nyt ensimmäistä kertaa toisen seuran nutussa Porissa.
