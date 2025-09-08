MTV Urheilun asiantuntijat: Näin SM-liigakaudella käy – viime vuoden yllättäjästä raju arvio

Jääkiekon SM-liiga käynnistyy tulevana tiistaina. MTV Urheilun asiantuntijat antoivat oman mielipiteensä tulevan kauden ennakkoasetelmista.

MTV Urheilu kysyi SM-liigatiimin asiantuntijoilta kolme kysymystä. Mikä joukkue voittaa runkosarjan? Mitkä joukkueet pelaavat playoutissa? Ja mitä tällä SM-liigakaudella innokkaan kiekkofanin kannattaa seurata. Gallupiin vastasivat asiantuntijatiimistä Juhamatti Aaltonen, Jesse Joensuu, Karri Kivi, Siim Liivik, Antti-Jussi Niemi ja Pekka Saravo.

Kuka voittaa runkosarjan?

Juhamatti Aaltonen: Tappara

– He ovat vahvistuneet tosi paljon ja Christian Heljanko tuli takaisin. Kovia pakkeja ja kova hyökkäys.

Jesse Joensuu: Ilves

– Sanon sen Ilveksen. KalPa, Lukko ja Ilves vaikuttavat vahvoilta.

Siim Liivik: Lukko

– Lukko on oppinut viime kaudesta. He voittivat runkosarjan jo viime vuonna. Nyt on tullut Antti Raanta vielä sinne maaliin. Mikael Ruohomaa. Joukkue on vahvistunut. Pakisto on liigan parhaimpia.

Karri Kivi: Tappara

– On niin vahva joukkue. Paljon suomalaisia runko- ja tukipelaajia. He haluavat ruotsalaistroikan valmennuksessa selvästi satsata tähän kauteen.

Antti-Jussi Niemi: Ilves

– Tommi Niemelän myötä hyvä jatkumo. Luotan, että Niemelä tuo kannun Ilvekseen.

Pekka Saravo: Kärpät

– Näen, että siellä on eniten sitä sellaista prosessia, joka voi kehittyä pitkän kauden aikana. On muita vähän valmiimpia joukkueita tuohon alkuun, mutta jotenkin näen, että uusi startti Kärpissä tuottaa sellaisen tuloksen, että runkosarjavoitto menee Ouluun.

Ketkä joutuvat playout-sarjaan?

Juhamatti Aaltonen: Sport ja Jukurit

– Minun mielestäni heillä on tällä hetkellä heikoimmat joukkueet. Aina joku kausi joku suosikki pettää ja joku, jolta ei juuri odoteta mitään, yllättää. Lähtökohtaisesti heillä on mielestäni heikoimmat rosterit.

Jesse Joensuu: Jukurit ja Pelicans

– Mielestäni joukkueet eivät ole vahvistuneet tarpeeksi. Ei ole sellaisia merkkejä, että heille olisi tässä vaiheessa syytä ennustaa hyvää kautta.

Siim Liivik: Jukurit ja Sport

Karri Kivi: Kiekko-Espoo ja Jukurit

– Petteri Rimpisen harteilla oli paljon viime vuonna, että Kiekko-Espoo sai sen supersyksyn luotua. Nyt joukkue on minun silmissäni heikentynyt. Hänellä (Rimpisellä) on ehkä liian kova urakka. Jukureilla sama juttu. Ei ole mitään sellaista, että minä nostaisin seuraavalle askeleelle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Petteri Rimpinen torjui Kiekko-Espoon viime kaudella runkosarjassa kahdeksanneksi, mutta miten käy tällä kaudella?Tomi Natri /All Over Press

Antti-Jussi Niemi: Jukurit ja Pelicans

– Samat kuin viimeksi. En jaksa uskoa, että tulee niin isoa steppiä.

Pekka Saravo: Jukurit

– Tämä on paha. Kyllä Jukurit on siellä pohjalla edelleenkin. Tällä hetkellä ei ole missään nimessä helppoa rakentaa sinne illasta toiseen voittavaa kiekkoa. Toivon tietysti sitä, ja siihen on mahdollisuus. Se on todistettu Mikkelissä viime vuosina, että homma voi toimia. Toinen onkin paha.

Mitä tällä SM-liigakaudella kannattaa seurata?

Juhamatti Aaltonen:

– Nyt on monta hyvää joukkuetta, ja moni on vahvistunut täksi kaudeksi. On paljon mielenkiintoisia pelaajia: Mikael Ruohomaa, Teemu Hartikainen, Tarmo Reunanen, Aleksi Saarela. On tullut paljon tämmöisiä pelureita. Sellaista yksilötaitoa ja peluriutta on tullut paljon. Siinä on muutama pelaaja, joita kannattaa seurata. Ei tarvitse olla aina nopea. He osaavat pelata ja heillä on sitä pelitaitoa.

Jesse Joensuu:

– Härski Hartikainen tulee ensimmäisenä mieleen. Jos hän pystyy pelaamaan niin, miten on koko uransa pelannut. SM-liigapuolustajat ovat kuitenkin hieman pienempiä kuin ehkä Euroopan kovimmissa sarjoissa.

– Sanon, että jotain isoja muutoksia tulee. Kilpailu kiihtyy jollain tavalla tosi rajuksi ennen kuin tulee niitä isoja muutoksia. Siinä mielessä olemme mielenkiintoisen äärellä. Tässä pitää joukkueiden alkaa urheilullisestikin pärjäämään, jos haluaa pelata SM-liigassa vaikka viiden vuoden päästä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

KalPaan palaava Teemu Hartikainen on alkavan SM-liigakauden mielenkiintoisimpia pelaajia./All Over Press

Siim Liivik:

– Kyllä minua kiinnostaa nähdä, kun viime vuonna näimme sen SaiPan hurmoksen ja pelitavan, kun he pelasivat paljon ylöspäin. Tuleeko se luistelu ja ylöspäin pelaaminen vielä entisestään näkymään pelitavoissa? Nopeutuuko peli entisestään?

– Mielenkiintoisia nuoria pelaajia. Lukossakin on sellainen pelaaja kuin Leo Tuuva, jota iso yleisö ei vielä tiedä. Petteri Rimpinen viime vuoden tulokas, miten tänä vuonna? Miten Kiekko-Espoon toinen kausi? Viime kaudella pääsivät ehkä yllättämään. Miten SaiPa? Viime kaudella sensaatiokausi – pystyvätkö vetämään siihen päälle hyvän kauden?

Karri Kivi:

– Kun on katsonut treenipelejä, niin siellä on ollut normaalia enemmän nahistelua. Se tarkoittaa sitä, että jengit ovat todella tosissaan. Jos edellisvuosina on pelattu treenikausia ehkä vähän vähemmän kilpailullisesti, niin nyt on ihan selvä huomio, että jatkuvasti on sellaista kevään pudotuspelinahistelua – hyvässä mielessä. Se kertoo siitä kilpailullisuudesta.

– Näen, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että on tullut lisää sellaisia valmentajia, jotka ovat todellakin siinä moodissa, että halutaan pärjätä. Se ei ole sattumaa, että joukkueet ovat olleet jo valmistavissa otteluissa kilpailumoodissa.

Antti-Jussi Niemi

– Teemu Hartikaisen ja Sami Vatasen paluut SM-liigaan. He ovat tosi mielenkiintoisia pelaajia, huippupersoonia ja osaavat kyllä tämän lajin. Kyllä itseäni kiinnostaa niin sanotut jätit: Kärpät, HIFK ja TPS. Pystyvätkö he viime kauden romahduksen jälkeen nousemaan? Siellä on paljon tullut muutoksia ja valmentajat vaihtuneet. Uskon, että he tulevat nousemaan sinne, missä heidän brändillisesti kuuluu olla.

Pekka Saravo:

– Kyllähän tässä itse seuraa ehdottomasti eri joukkueiden tarinoita. Joka vuosi kausi on tarjonnut onnistujia ja epäonnistujiakin. Kyllä siitä lähden, että mikä joukkue saa parhaan tarinan saa kehitettyä. Kuka tarjoaa tämän vuoden herkkupalan?

SM-liigakausi käynnistyy tiistaina 9. syyskuuta. Kaikki ottelut tuttuun tapaan MTV Katsomossa.