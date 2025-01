Karri Kiveltä ylistäviä sanoja Kärppien tähtipuolustajasta – erityinen muisto yhä kirkkaana mielessä: "Ei unohdu ikinä"

Oulun Kärppien tähtipuolustaja Ville Pokka on yksi käynnissä olevan SM-liigakauden kovimmista paluumuuttajista. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi jakoi Pokasta muiston, joka kiteyttää täysin puolustajan arvon joukkueelleen.

Kärpät jysäytti joulukuussa ison siirtouutisen, kun se kertoi tehneensä loppukauden mittaisen sopimuksen tähtipuolustaja Ville Pokan kanssa.

Pokka lähti Kärpistä maailmalle kauden 2013-14 jälkeen ja on meritoitunut viime vuosina AHL:n, KHL:n, SHL:n ja Sveitsin liigan kiekkokaukaloissa.

Oikealtan ampuvan puolustajan akillesjänne meni poiki viime toukokuussa ja loppuvuosi meni Pokan osalta kuntoutuessa. Nyt Pokka on palannut kaukaloihin fyysisesti ja henkisesti hyvässä vireessä.

– Pitkä kuntoutus takana, mutta on ihan hyvillä fiiliksillä ollut koko ajan. Ihan hyvä henkinen tauko kaikesta jääkiekosta, kun on tuossa ollut kuitenkin pitkiä kausia. Sai olla vaan kotona ja ottaa hetken happea. Se on tehnyt ihan hyvää, Pokka kertoo.

Pokka on aloittanut kautensa mainiosti. Hän on ehtinyt pelata Kärpissä jo kuusi ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt kolme (1+2). Pokka on MTV Urheilun asiantuntijalle Ari Vallinille tuttu pelaaja, sillä hän pelasi Pokan kanssa samassa joukkueessa kaudella 2013-14.

– Monipuolinen pelaaja. Ville ei ole ikinä ollut nopein luistimilla, mutta erittäin nopea kypärällään. Hoksaa pelin, pystyy rytmittämään, erittäin hyvä avaamaan peliä ja hän tekee pikkujuttuja, jotka hyökkäyspäässä tuovat tilanteita omalle joukkueelle. Erittäin pelirohkea kaveri, Vallin kuvailee.

Myös Kivi on saanut nähdä läheltä Pokan edesottamuksia. Pokka pelasi Kiven alaisuudessa Nuorissa Leijonissa kaudella 2013-14.

Yksi erityinen muisto Ville Pokasta on jäänyt palavasti Kiven mieleen. Kivi muistaa yhä, kuinka Pokka meni alle 20-vuotiaiden MM-kisojen välierässä tietoisesti Kanadan pelaajan jykevän taklauksen alle voittaakseen kiekon omalle joukkueelleen.

– Aina kun kuulen Ville Pokan nimen, se taklaus tulee sekunnissa mieleen. Kun hän menee alle ja tietää, että lentää persuuksilleen. Se on valmentajan napakymppihetki. Sinä periaatteessa herkistyt ja pakahdut ylpeydestä sen jätkän puolesta. Sitä tunnetta ei unohda ikinä. Ei unohdu ikinä, Kivi hehkuttaa.

Katso lisää Pokan mietteitä Kärpät-siirrostaan ja Kanada-pelin taklauksesta pääkuvan videolta.