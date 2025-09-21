Pitkältä ulkomaiden kierrokselta kotiin palannut kiekkotähti Sami Vatanen muistaa yhä kauan sitten antamansa lupauksen.
MTV Urheilu pääsi Vatasen matkaan tämän vanhoille kotikulmille Jyväskylään, mistä komea jääkiekkoura sai aikoinaan alkunsa. Nyt hän on palannut vuosien reissuilta JYPin SM-liigajoukkueeseen.
Samalla kuvauskäynnillä päästiin todistamaan sydämellistä kohtaamista Halssilan koululla, kun Vatasen lapsuusaikojen opettaja Riitta kuuli liigatähden saapumisesta ihastelemaan vanhan koulunsa liikuntasalia.
– Ei ole vielä Mersua sulle hommattu, Vatanen aloittaa.
– Se oli mulla seuraava kysymys, että muistatko, mitä lupasit, Riitta nauraa.
Videolla koko juttu, jossa Sami Vatanen muistelee lapsuusaikojaan Jyväskylässä ja kasvamistaan NHL-tason puolustajaksi.