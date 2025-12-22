Jääkiekon SM-liigan ensi kauden ottelumäärän kasvattaminen nykyisestä vaatii sopimista SM-liigan ja Suomen Jääkiekkoilijat ry:n kesken, Pelaajayhdistys korostaa tiedotteessaan. Nykyinen ottelumäärä runkosarjassa on 60 ottelua kaudessa, mutta ensi kaudella määrä uhkaa kasvaa.

Liigassa pelaa ensi kaudella 17 tai 18 joukkuetta, kun joukkueita seulotaan kaudeksi 2027–2028 ylempään ja alempaan sarjaan. Viime viikolla Liigan taustatilaisuudessa esillä oli jopa 68 ottelun runkosarja, jos 18 joukkueella pelataan nelinkertainen runkosarja.

Pelaajayhdistyksen mukaan esimerkiksi runkosarjan ottelumäärän kasvattaminen vielä nykyisestä vaikuttaa epäedullisesti pelin tasoon, pelaajien kokonaiskuormitukseen ja siten pelaajaturvallisuuteen.

Ottelumäärä kuuluu SM-liigan ja Pelaajayhdistyksen väliseen sopimukseen.

– Olemme tavanneet SM-liigan johtoa viime viikolla kahteen kertaan ja jatkamme tammikuussa neuvotteluja seuraavasta yleis- ja pelaajasopimuskokonaisuudesta. Kaikissa uudistuksissa on tärkeä huomioida pelaajien mielipide, korostaa Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Risto Kauppinen, joka edustaa pelaajia neuvotteluissa Liigan suuntaan.

Pelaajayhdistyksen tavoitteena on Kauppisen mukaan ennemminkin vähentää runkosarjaottelujen ja niin sanottujen back-to-back-otteluiden määrää sekä tuoda lisää väljyyttä ottelukalenteriin.

Liigaohjelmaan kuuluu viikonloppuja, joissa samat joukkueet kohtaavat perjantaina ja lauantaina molempien joukkueiden kotiareenoilla. Nämä voivat olla matkustamisen kannalta raskaita parin päivän rupeamia.

– Olemme valmiit neuvottelemaan ja tuomaan neuvottelupöytään ratkaisuehdotuksia, joilla näitä haasteita voitaisiin ratkaista. Pelaajayhdistyksen kanta muotoutuu lopulta neuvottelujen sekä hallituksen ja pelaajien mielipiteen kautta, Kauppinen painottaa.