Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigan pörssikärkenä poikkeuksellinen taituri – vastustajat reagoivat jo vaaralliseen uhkaan: "Sirkus pystyyn" 1:49 JYPin Santeri Huovila johtaa SM-liigan pistepörssiä – mikä on vahvan alkukauden salaisuus? Julkaistu 31.10.2025 08:02 Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto JYPin 21-vuotias Santeri Huovila on tällä hetkellä yksi SM-liigan kirkkaimmista tähdistä. Huovila on profiililtaan poikkeuksellinen pelaaja, joka nauttii enemmän syöttöpisteistä kuin maaleista. Huovila on 16 pelatun ottelun jälkeen SM-liigan pistepörssin ylivoimainen kärkinimi. Taitava hyökkääjä on tehnyt tähän mennessä komeat tehot 3+21. Hän johtaa pistepörssiä kolmen pisteen erolla Ilveksen Matic Törökiin. Myös JYPin alkukausi on ollut erinomainen ja joukkue on tällä hetkellä sarjataulukossa toisena. – Totta kai kausi on ollut onnistunut tähän asti niin multa kuin koko joukkueeltakin. On tullut tehoja ja voitettu pelejä, niin mikäs siinä. En mä tiiä, onko siinä mitään salaisuutta. Luo paljon paikkoja, niin sitten tulee jonkin verran pisteitäkin, Huovila myhäilee MTV Urheilulle. Lue myös: SM-liigan ehdotukset pöydälle: Karri Kiven jyrkistä näkemyksistä vääntöä – "Miten se auttaa?" Huovila teki läpimurtonsa SM-liigassa jo viime kaudella, kun hän teki 49 ottelussa 42 (9+33) pistettä. Vahvan kauden myötä Huovila oli myös tyrkyllä vuoden tulokkaaksi, mutta joutui lopulta taipumaan Kiekko-Espoon Petteri Rimpiselle.





Kaudella 2022-23 Kiekko-Vantaan U20-joukkueesta JYPin U20-joukkueeseen siirtynyt Huovila on nopeallakin aikataululla noussut JYPin avainpelaajien joukkoon.

Santeri Huovila, 21, johtaa SM-liigan pistepörssiä tehoin 3+21.Matti Raivio / All Over Press

Läpimurto SM-liigatähdeksi on ollut kovan työn tulosta.

– Varmasti se lähtee siitä, että saa edes sen näytönpaikan sellaisessa roolissa. Sitten se pitää käyttää. Olen tehnyt hommia ja ne on maksanut. Totta kai ihan kaikkea olen kehittänyt, mutta jos kärkikentissä meinaa pelata, niin sitten ei voi myöskään omiin vuotaa. Se ei voi olla niin, että tekee kaksi ja päästää kaksi, Huovila kertaa.

Upean alkukauden myötä Huovila on noussut ryminällä SM-liigaa seuraavan kiekkoväen tietoisuuteen. Myös MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Karri Kivi ovat hehkuttaneet vuolaasti Huovilaa.

– Hän pystyy pienessä tilassa pelaamaan tuota peliä. Vähän samantyyppinen kuin Matias Maccelli. Hänellä on ehkä koko SM-liigan kovin hyökkäyspää, Kivi hehkuttaa.

– Peluri. Vanhan liiton taitopelaaja. Tykkää syöttää ennemmin kuin laukoa, kuten tilastoistakin näkee. Pihapelitaitava jätkä, Aaltonen kehuu.

Huovila erottuu kaukalossa juurikin poikkeuksellisella pelityylillään. Hän tekee kiekon kanssa näyttäviä ratkaisuja aina no look -syötöistä juonikkaisiin harhautuksiin. Pelitekoja, jotka saavat yleisön haukkomaan henkeään – positiivisessa mielessä.

Nurmijärvellä syntynyt hyökkääjä nauttii omien sanojensa mukaan enemmän syöttöpisteistä kuin maaleista, mikä näkyy myös vahvasti, kun katsoo Huovilan uran tehopisteitä.

– Olen pelinrakentaja enemmän. Tykkään olla kiekolla ja mun mielestä pystyn sillä ihan hyvin luomaan paikkoja niin muille kuin välillä myös itsellekin, Huovila kuvailee itseään.

Kuten Aaltonenkin sanoi, on Huovilan näyttävä ja erottuva pelityyli peruja pihapeleistä ja ulkojäiltä.

– Niitä on tullut paljon pelattua. Ehkä se jostain sieltä kumpuaa, että haluaa olla sen kiekon kanssa niin paljon. Kyllä musta tuntuu, että olen jo pitkään ollut samanlainen, että haluan olla se, joka ratkoo niitä pelejä ja nauttii siitä, että on kiekko, Huovila pohtii.

Ja niitä paikkojahan Huovila on rakentanut. Ennen avausmaaliaan Huovila takoi 13 ottelussa tehot 0+16. Nyt maalihanat ovat auenneet ryöpsähdellen ja Huovila on onnistunut maalinteossa jo kolmessa ottelussa perätysten.

– En tiedä mitään yksittäistä asiaa, joka siihen olisi johtanut. Nyt on vain sattunut menemään sisään. Voi palata taas syöttelemään, Huovila virnuilee.

Vastustajatkin ovat pistäneet jo merkille Huovilan luoman syöttöuhan, mikä on puolestaan antanut JYP-taiturille enemmän tilaa laukoa itse.

– Ainakin ylivoimalla on ehkä pikkuisen enemmän ollut tilaa ampua. Mutta sekin riippuu niin paljon vastustajasta, että miten he muutenkin sitä pelaavat, Huovila sanoo.

Petri Matikaisen johdolla kärkikahinoihin

Huovila on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä JYPin vahvan alkukauden taustalla. Jyväskyläläiset ovat monien vaikeiden vuosien jälkeen palanneet kohti SM-liigan kärkeä.

Syitä vahvaan alkukauteen on Huovilan tehovireen lisäksi muitakin. JYPin päävalmentajaksi täksi kaudeksi hypännyt Petri Matikainen on tehnyt penkin takana erinomaista työtä ja piiskannut joukkueensa hienoon pelivireeseen.

– Hän on tuonut varmasti sellaista selkeää suuntaa ja jämäkkyyttä. Kaikilla on selkeä käsitys siitä, mitä tehdään ja millä tavalla. Meillä on tosi laadukasta harjoittelua ja menemme siellä jo tosi kovaa. Välillä mennään treeneissä jopa kovempaa kuin peleissä, niin se varmasti auttaa. Nyt on selkeä suunta joukkueella. Ja totta kai tosi hyvä joukkue kasassa, Huovila kertoo.

Matikainen on myös antanut Huovilan pelata omilla vahvuuksillaan, vaikkakaan joukkueen pelitavasta ei silti voi tinkiä.

– Totta kai yrittää, ettei vuoda omiin ja hoitaa myös muita hommia. Sitten kun on kiekko, niin ihan Petultakin on annettu vapautta, että saa itseään toteuttaa. Pitää vain huolehtia, että ei vuoda omiin. Kai hän on hyvin ymmärtänyt (Huovilan pelaajaprofiilia), kun on päässyt paljon pelaamaan. Olen päässyt pelaamaan alivoimaa ja muuta, niin hyvin hän on ymmärtänyt, Huovila hymyilee.

Huovila on muodostanut JYPissä kenties SM-liigan kovimman hyökkäysketjun yhdessä Jere Lassilan ja Leevi Tukiaisen kanssa. Koko kolmikko on jo kauden alusta lähtien kutitellut pistepörssin kärkisijoja.

Tällä hetkellä pistepörssikärki Huovila, maalipörssiä johtava Tukiainen ja JYP-kippari Lassila ovat kaikki pistepörssin kärkikymmenikössä.

Syy vahvaan yhteispeliin löytyy mainiosta roolituksesta.

– Siinä on hyvä roolitus. Jere tekee kaikenlaista – tekee hommia ja voittaa kiekkoja. Lepa tekee maaleja ja mä yritän niitä syöttää. Se on ihan hyvin kulkenut. Yritetään päästä mahdollisimman paljon hyökkäyspäähän ja siellä sitten sirkus pystyyn, Huovila avaa.

Jere Lassila (vas.), Santeri Huovila (kesk.) ja Leevi Tukiainen (oik.) ovat muodostaneen huiman tehoketjun JYPissä.Matti Raivio / All Over Press

Huovilan tähdittämä tehoketju, Sami Vatanen ja Juuso Puustinen ovat lisäksi muodostaneet väkevän ylivoimaviisikon, joka on tehnyt vahvaa jälkeä alkukaudella.

JYPin ylivoima on tällä hetkellä koko SM-liigan ylivoimaisesti tehokkain. Jyväskyläläiset ovat löytäneet maaliverkot ylivoimillaan 39,29 prosentin tehokkuudella.

– Siinäkin on aika hyviä pelaajia. Vadu (Sami Vatanen) tuo sellaisen rauhallisuuden siihen. Hänellä on vähän kokemusta niistä hommista, niin hän pystyy siinä meitä myös auttamaan. Siinäkin on hyvin roolit selkeät ja se on tuottanut tulosta, Huovila kuvailee.

Unelmana Leijonat ja NHL

Upea alkukausi on nostanut Huovilan mukaan keskusteluihin Leijonat-paikasta. Vielä marraskuussa pelattavaan Suomen EHT-turnaukseen Leijonat-luotsi Antti Pennanen ei Huovilaa kuitenkaan valinnut.

Huovila teki debyyttinsä Leijonissa viime keväänä MM-leirityksen aikana, kun hän viiletti jäällä kahdessa Latviaa vastaan pelatussa ottelussa.

Juonikas taituri haluaa tällä kaudella seurajoukkuemenestyksen lisäksi saada vyölleen myös maaotteluita.

– Leijona-paita olisi kiva laittaa taas päälle, Huovila sanoo.

Huovilan ura on tällä hetkellä vahvassa nousukiidossa. Hänen sopimuksensa JYPin kanssa kattaa vielä vain käynnissä olevan kauden, ja jos otteet jatkuvat samanlaisina tulee Huovilan tie mitä suuremmalla todennäköisyydellä viemään suurempiin ympyröihin.

Mutta missä Huovila haluaisi itse olla viiden vuoden päästä?

– En hirveästi tykkää tuollaisia miettiä, mutta sanotaan se änäri (NHL), Huovila toteaa itsevarmasti.

Santeri Huovila debytoi Leijonissa huhtikuussa.