SM-liigan supertähti paljastui huvittavalla tavalla – ketjukaverin saavutukset pahasti hukassa: "En niin kiekkoniilo ole"

Oula Palven paluu SM-liigaan on ollut näyttävä. Kaudella 2018-2019 TPS:n paidassa SM-liigan pistepörssissä seitsemänneksi tehoilla 16+35 sijoittunut Palve lähti kauden jälkeen tavoittelemaan NHL-unelmaa, joka ei toteutunut. Muutaman Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen paluu Suomeen tapahtui Ilveksessä.

Vaisumpien kausien jälkeen Palve on näyttänyt kuuluvansa SM-liigassa supertähtiluokkaan. Pistepörssin johtoon (tehot 16+32) viime perjantaina Tapparan verkkoon laukomallaan hattutempulla noussut Palve on tehnyt jo 16 maalia, millä sivuaa yhden kauden maaliennätystään SM-liigassa. Runkosarjaa on jäljellä 14 ottelun verran, joten vanha ennätys mennee murskaksi.