Tapparan Joachim Blichfeld on taiteilijaluonne, jonka näkyvin ase on laukaus. Tanskalainen viihtyy SM-liigassa, jossa peli on hänen mielestään vapaampaa. Päävalmentaja Rikard Grönborg suitsuttaa Blichfeldin olevan juuri sitä, mitä Tapparalta viime vuonna puuttui.

Alkukauteen 10 maalia ja kaikkiaan 19 pistettä mättänyt Blichfeld saapuu haastattelun hieman totisen oloisena. Tappara on juuri murskannut SaiPan 5–0, mutta tähtipelaajalle ei tehoja kertynyt. Blichfeld on nyt jäänyt maaleitta neljässä ottelussa putkeen. Se on hänen pisin kuiva kautensa sesongin alusta alkaen.

Varsinaista hätää ei kuitenkaan ole. Blichfeld on jäällä alati vaarallinen. Hän on laukonut toiseksi eniten koko SM-liigassa. On vain ajan kysymys, milloin seuraavan kerran helähtää.

Kolme edellistä kautta SHL:ssä pelannut juutti kertoo nauttivansa SM-liigan pelityylistä.

– Tämä sarja eroaa Ruotsista, se on varma. Tämä on hauska liiga. Ruotsissa peli on niin vahvasti rakenteellista, että ylivoimahyökkäyksiä tai kiekonriistoja ei tapahdu yhtään niin paljon. Suomessa peli on avoimempaa. Täällä mennään päästä päähän, paljon enemmän tapahtumia, hän sanoo MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.